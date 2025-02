Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por no cobrar en show de ‘Corazón Serrano’: “Te malbarataste, pásale tu factura”

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por no cobrar en show de ‘Corazón Serrano’: “Te malbarateaste”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente emisión de Magaly TV: La Firme del 18 de febrero, Magaly Medina sostuvo una extensa conversación con Paco Bazán sobre su cercanía con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, y su participación en el reciente concierto de la agrupación sin recibir compensación alguna.

La conductora expresó su sorpresa y lo cuestionó por haberse “malbaratado” de esa manera. Durante la entrevista, Bazán aclaró que jamás “facturó” por promocionar el evento ni por su presencia en el escenario.

“Créeme que si hubiese cobrado, hubiese cobrado menos que tú”, dijo el exarquero en un intento de bromear sobre el tema. Medina, incrédula ante la situación, insistió en que debió haber recibido una retribución económica: “¿Cómo es posible que te la hayas pasado un mes con ella viviendo esta telenovela por capítulos que la gente se compró, pero no has cobrado ni un sol?”.

El conductor de El Deportivo en otra cancha sostuvo que su asistencia al concierto no fue planeada con anticipación, sino que incluso hasta un día antes no tenía confirmada su participación. “No ha habido ninguna transacción económica. Es más, mi participación estaba en duda hasta un día antes porque no se habían comunicado conmigo”, explicó.

Sin embargo, Magaly Medina insistió en que su cercanía con Alvarado ayudó a generar interés en el evento y a la agrupación. “Esta novelita ayudó a vender entradas, eso es innegable”, señaló.

No quiere que le digan cumbiambera

Otro punto de debate fue el término “cumbiambera”, que según Magaly Medina es una forma natural de referirse a cualquier cantante de cumbia. “Si fuera salsera, se le dice salsera. Si fuera rockera, es porque canta rock. Es cumbiambera, no tiene nada de malo”, afirmó la conductora.

No obstante, Bazán indicó que en algunos casos ha sentido que la palabra se usaba de manera peyorativa, aunque aclaró que no le molestaba el término en sí. A pesar de la insistencia de Medina en que debió recibir alguna compensación por la publicidad gratuita que brindó a Corazón Serrano, Bazán reafirmó que lo hizo por voluntad propia y que, más allá de los rumores, su relación con Susana Alvarado se basa en la buena compañía. “Lo he hecho con mucho gusto”, aseguró.

Paco Bazán niega besos con Susana Alvarado, reafirma su castidad y pide respeto a Magaly Medina: “Trátala con cariño”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Paco Bazán rompe el silencio sobre show de ‘Corazón Serrano’: “Ni un encaje de chocolate me han mandado”

Paco Bazán se pronunció sobre su presencia en el concierto de Corazón Serrano luego de haber pasado el 14 de febrero con Susana Alvarado. En una entrevista para Magaly TV, la firme, el conductor de El deportivo en otra cancha aseguró que nunca “facturó” por promocionar el evento y descartó que se haya tratado de una estrategia comercial.

Durante la conversación, un reportero del programa de Magaly Medina le preguntó directamente si todo esto tenía un trasfondo publicitario. “Te pregunto para aclarar qué cosa hay porque al final sigue pareciendo una relación comercial”, señaló el periodista. A lo que Bazán respondió tajante: “Encima somos giles, porque no nos ha caído ni un mango, han ganado todos y no nosotros”.

El exportero también dejó claro que no recibió ningún tipo de pago por la difusión del evento. “No ha habido ninguna unión comercial para anunciar ningún concierto. Al contrario, más bien, señor guerrero, le voy a pasar la (boleta)…”, mencionó en tono irónico. Luego, reafirmó su postura: “No le he pasado, te prometo. Nada, no he facturado. 30 días de anunciar un concierto, ni un encaje de chocolate me ha mandado”.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en darle su opinión sobre la situación y cuestionó su accionar. Para la conductora, Paco Bazán se pasó “de buenón” al dedicarle tanta atención al evento sin recibir nada a cambio.

Paco Bazán recogió a Susana Alvarado de peluquería en Miraflores. (Foto: Captura de IG)