Evelyn Vela confirma el fin de su amistad con Melissa Klug tras escándalo con Christian Cueva.

Evelyn Vela, conocida como la ‘Reina del Sur’, confirmó lo que era un secreto a voces: su amistad con Melissa Klug llegó a su fin. La empresaria aseguró que su relación con la ‘Blanca de Chucuito’ se deterioró después de que ella realizara algunos comentarios sobre el supuesto vínculo sentimental entre Klug y el futbolista Christian Cueva.

“Cada quien toma los comentarios como mejor le parezca. Yo puedo opinar lo que a mí me parezca. Si lo tomó a mal, por algo será”, afirmó Vela a Trome. Además, confirmó que la amistad entre ellas terminó. (¿No hay amistad entre ustedes?) “No, pero siempre me quedaré con los recuerdos bonitos. Los mejores deseos para ella y que le vaya bien siempre”, aseguró.

Las declaraciones que alejaron a Evelyn Vela de Melissa Klug

En agosto de 2024, Evelyn Vela se encontraba de viaje cuando estalló la polémica en torno a Melissa Klug y Christian Cueva. Lejos de defender a su amiga, la ‘Reina del Sur’ optó por mantenerse al margen y evitó desmentir los rumores de romance.

“Yo ya dije, después de lo que me pasó a mí en USA no defenderé a nadie. Diré igual soy su amiga y no sé nada. Cada quien arregle sus problemas, sorry”, mencionó la infuencer.

Evelyn Vela deja sola a Melissa Klug ante acusaciones de romance con Christian Cueva. América Hoy.

Lo que más molestó a la expareja de Jefferson Farfán fue que Vela hizo una broma mencionando a Yahaira Plasencia, la salsera con la que Klug tuvo un fuerte enfrentamiento en el pasado. “Que Yahaira la defienda”, dijo Evelyn entre risas y con emojis de burla. Este comentario fue visto como una traición por la empresaria.

La respuesta de Melissa Klug a Evelyn Vela

En setiembre de 2024, Melissa Klug fue invitada al programa ‘América Hoy’, donde no dudó en hablar sobre su distanciamiento con Evelyn Vela. Según explicó, le escribió directamente para pedirle que no hiciera comentarios sobre ella, así como ella tampoco hablaría de la ‘Reina del Sur’.

“No tengo nada que hablar de ella ni ella tiene nada que hablar de mí. No tengo ni un problema. Igual le escribí y me dijo que era broma y que ella estaba hablando de otras cosas, seguramente. Le dije que no me parecía sus comentarios”, detalló Klug.

A pesar de esto, en aquel entonces, la madre de Samahara Lobatón evitó confirmar si la amistad estaba completamente rota, aunque dejó entrever que la confianza entre ambas ya no era la misma.

¿Por qué Melissa Klug terminó con Jesús Barco? | América TV

Pero esta no es la primera vez que Evelyn Vela y Melissa Klug tienen diferencias. En el pasado, Vela defendió a Jesús Barco cuando se le acusó de ser infiel a la empresaria, asegurando que todo había sido un malentendido. “Sí (merece que Melissa Klug le dé una segunda oportunidad), porque en realidad no fue infiel como se especula”, comentó en su momento.

Estos antecedentes y el reciente escándalo con Christian Cueva parecen haber sido la gota que rebalsó el vaso, marcando el fin de una amistad de años. Hasta el momento, ni Evelyn Vela ni Melissa Klug han dejado abierta la posibilidad de una reconciliación. Vela ha dejado claro que “no fue por su parte” el quiebre de la amistad, mientras que Klug ha optado por el silencio.