Perú

Receta de Pollo a la Naranja

Conoce cómo se prepara el plato tradicional de Pollo a la Naranja

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Almuerzo finalista

Explora este viaje culinario y descubre cómo la receta peruana que combina ingredientes tradicionales con un toque cítrico para crear una experiencia gastronómica atractiva.

Pollo a la Naranja: un giro cítrico a la tradicional cocina peruana

Esta receta única, además de ser rica en nutrientes, es ideal tanto para el almuerzo como para la cena, y es perfecta para aquellos que deseen disfrutar de un plato principal sin frutos secos ni lactosa. El sabor del jugo de naranja le dará a tus preparaciones un dulzor natural.

Ingredientes para cuatro comensales

Entre los ingredientes que necesitarás para este plato, se encuentra aceite vegetal, piernas de pollo, cebolla roja, ajo molido y el sinfín de vegetales frescos como papa amarilla, brócoli, coliflor, naranja y zanahoria.

Pasos para preparar este delicioso plato

El primer paso para preparar el Pollo a la Naranja es dorar las piernas de pollo en una olla con aceite caliente. Asegúrate de agregar especias como el ajo y la cebolla para realzar los sabores. Además, deberás cocinar los vegetales en agua hirviendo antes de servir el guiso con la papa amarilla y los vegetales cocidos. Luego agregar el jugo de naranja y algunas rodajas.

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Consejos nutricionales

Este plato proporciona aproximadamente 438.6 kcal por porción, lo que lo convierte en una gran fuente de energía. Aunque es sabroso, también es saludable gracias a la inclusión de una variedad de vegetales y la elección del pollo como proteína.

Nuestra recomendación

El Pollo a la Naranja es una receta sencilla y satisfactoria, ideal para quienes buscan un plato principal lleno de sabor. Experimente la auténtica sazón peruana con esta receta y déjese fascinar por su combinación perfecta de dulzura cítrica y especias aromáticas.

Calorías en el Pollo a la Naranja

Como mencionamos, esta receta contiene alrededor de 438.6 kcal por porción, lo que la convierte en una opción saludable y balanceada para cualquier comida. Si estás interesado en conocer más detalles sobre este desglose calórico, te invitamos a explorar la información nutricional proporcionada.

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