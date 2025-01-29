Perú

Receta de Torreja de Quinua

Descubra cómo se prepara la delicia de la Torreja de Quinua.

Torrijas con miel, una receta de Semana Santa (nito/Shutterstock)

Una receta sencilla y nutritiva que rinde homenaje a las tradiciones culinarias de Perú y pone en el foco a la quinua, un súper alimento lleno de beneficios para la salud.

Ingredientes del Torreja de Quinua

La lista de ingredientes para este platillo es sencilla:

- 2 Cucharadas de Quinua

- 1/2 Unidad de Ajo en cubitos

- 10 Gramos de Harina

- 1 Pan Francés

- 1 Pizca de Perejil picado

- 1 Pizca de Orégano

- 1 Pizca de Pimienta

- 1 Pizca de Sal

- 1/2 Rebanada de Papaya

Preparación del Torreja de Quinua

El proceso de preparación es tan fácil como los ingredientes son simples:

Mezclar y freír ingredientes

Para empezar, mezcle en un plato hondo una cucharada de pan rallado, una de harina, dos de quinua cocida, 1/2 diente de ajo en cubitos, una pizca de orégano, perejil picado, pimienta y sal. Prosigue con freír la mezcla.

Preparación de la lonchera

Para completar la comida, coloque en un recipiente media tajada de papaya. Esto se guarda en una lonchera junto con la torreja de quinua.

Beneficios Nutricionales

Con un total de 288.9 kcal, la torreja de quinua no sólo es un platillo delicioso, sino que también es una notable fuente de proteínas. Además, esta receta se ha diseñado para ser segura para aquellos con ciertas restricciones alimenticias, ya que no incluye nueces de árbol, frutos secos, pescado ni crustáceos.

Disfrute de este delicioso y nutritivo platillo que, seguro, traerá un nuevo sabor a su mesa y contribuirá a un menú balanceado.

