“Tranquilo ahijado, eso muere aquí”: la declaración que refuerza encubrimiento a Darwin Condori en caso Sheyla Cóndor

Suboficial Miguel Carrera no consignó el nombre de Darwin Condori en la denuncia por desaparición de la joven. (Video: Punto Final).

El caso de Sheyla Cóndor continúa sin justicia. A los cabos sueltos en torno a la muerte de la joven hallada descuartizada en el interior de la vivienda de Darwin Condori se suma un presunto encubrimiento por parte de quienes se negaron a recibir la denuncia de desaparición. De hecho, hay tres carpetas de investigación fiscal, 12 involucrados y una declaración que abre muchos cuestionamientos contra la Policía Nacional del Perú (PNP), incorporada recientemente como tercero civil responsable.

Se trata del testimonio de Cristian Artica, amigo cercano de Sheyla, quien acompañó a Elsa Torres, madre de la víctima, a poner la denuncia que no fue atendida y presenció una indignante llamada. Según el documento fiscal al que accedió Punto Final, uno de los efectivos de la Comisaría Santa Luzmila llamó a quien sería Darwin Condori (suboficial PNP), principal autor del crimen, para alertarlo y asegurarle que no procedería.

“Él (el comisario) lee y mete a su sistema el nombre completo de Darwin, que yo ya sabía porque había buscado su número en Yape. Ahí otro efectivo policial le comenta al que recibía la denuncia: ‘Ah, este es colega’. Yo estaba a 2 metros de él y veo en su celular que le hacen una llamada por WhatsApp y tenía la misma foto de perfil que Darwin. Yo escuché que el policía dijo: ‘Te quieren poner una denuncia por desaparición (…) tranquilo, ahijado, eso no procede, eso muere aquí', y la conversación duró unos 2 o 3 minutos”, aseguró.

Aarón Aleman, abogado de la familia de Sheyla Cóndor, en declaraciones exclusivas para el dominical, mencionó que el interlocutor de la llamada fue notificado como Miguel Ángel Carrera, suboficial que no puso el nombre de Darwin en su parte policial pese a que la madre lo identificó como la última persona que estuvo con su hija.

El Ministerio Público inició las diligencias para investigar a los policías que se negaron a atender la desaparición de Sheyla Cóndor. Fotocomposición: Infobae Perú

Pero no es lo único. Punto Final también accedió a un documento de la comisaría de Santa Luzmila donde Carrera señala que fue al domicilio de Darwin Condori luego de la denuncia y que no encontró a ninguno. Y que esto lo hizo a las 4:30 p.m., cuando en realidad Elsa Torres acudió al recinto policial a las 5:30 p.m.. ¿Cómo hizo la visita una hora antes si todavía no conocía de la desaparición?

¿Qué pasó con los teléfonos de los policías?

El citado programa periodístico conoció las declaraciones del suboficial Miguel Carrera y del comandante Ronald Nuñez ante la Fiscalía. Ambos indicaron que no conocen a Darwin Condori, lo que generó suspicacias. Tras ello, les pidieron sus teléfonos celulares y dieron sorprendentes respuestas.

“No haré entrega de mi celular debido a que mi celular es personal y es un medio para comunicarme con mi hija”, sostuvo Carrera. Mientras que Nuñez argumentó lo siguiente: “Lo entregué a mi menor hija y cuando va a los servicios higiénicos se le cae en el inodoro. Lo llevaron al técnico, está inoperativo”.

Para no hacerlo, dieron singulares argumentos ante la Fiscalía. (Video: Punto Final)

Por otro lado, Juan Reyna Oré, fiscal que investiga al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), quienes encontraron el cuerpo de Darwin Condori en un hostal, señaló que las investigaciones todavía son incipientes.

“Nos encontramos todavía en fase de investigación, por lo cual todavía estamos investigando la participación de GRECCO al momento de ingresar al hostal en donde hallaron al señor Darwin Condori”, sostuvo. Sin duda, las autoridades tienen mucho por esclarecer para una familia que solo pide justicia.

Conversación con Darwin Condori

En la víspera, Perú21 reveló que, alertado de la desaparición, Cristian Artica ingresa al cuarto de Sheyla Cóndor, con quien compartía vivienda, y halló su computadora. Al revisarla, encontró que su última conversación en WhatsApp había sido con Darwin Condori.

Desde su celular, Artica le escribió al feminicida como a las 12 a.m. del viernes 15 de noviembre. Más tarde, a las 7:31 a.m., Condori le contestó: “Hola, no tengo comunicación con ella. Ella se fue ese día mismo (…) dijo que iba a ir con su amiga no sé” y “me contó que su expareja le pone la mano e iba a ir con su amiga y que también tenía que irse”.

El joven le respondió al suboficial que Sheyla era soltera. Cuando le preguntó a qué hora fue la última vez que la vio, Condori respondió que “a las 6 y tantos de la tarde”. Esa fue la última vez que Cristian supo de él.