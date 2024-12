Caso Sheyla Cóndor: Fiscalía señala a la PNP como tercero civil responsable y descarta tráfico de órganos

Fiscalía incorpora a la Policía como tercero civil responsable. Foto: composición Ministerio Público

Han pasado tres semanas desde el feminicidio de Sheyla Cóndor. El 16 de noviembre, el cuerpo de la joven fue encontrado descuartizado, al interior de una maleta, en el baño de un condominio en Comas. El dueño del departamento, el suboficial PNP, Darwin Condori, principal sospechoso del crimen, fue hallado muerto tres días después en un hostal de San Juan de Lurigancho.

Desde el inicio, este caso estuvo marcado por irregularidades atribuidas a la PNP, que comenzaron al negarse a recibir la denuncia por desaparición y continuaron con la contaminación de la escena donde fue hallado el cuerpo de Darwin Condori. Además, Sonia Torres, madre de la joven, planteó la posibilidad de que el cuerpo de su hija no contara con todos sus órganos.

En ese contexto, el Ministerio Público realizó una conferencia de prensa para informar sobre los avances de la investigación. Entre los anuncios más importantes están que se incluyó a la Policía Nacional del Perú (PNP) como tercero civil responsable en el feminicidio de Sheyla Cóndor.

Madre de Sheyla Cóndor y Darwin Condori acudieron a la misma comisaría | Panamericana TV / 24 horas

Cómo se recuerda, Sonia Torres reveló que cuando se acercó a las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila, en Comas, los agentes se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de su hija. “Yo he pedido ayuda, pero no me han hecho caso. Me dijeron que porque mi hija era mayor de edad se habrá ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, declaró la mujer entre lágrimas.

Los agentes son investigados por los presuntos delitos de omisión de funciones y encubrimiento personal. El fiscal a cargo del caso es John León Castro, de la Décima Fiscalía Penal de Lima Norte.

Descartan tráfico de órganos

Por otra parte, también se descartó el delito de tráfico de órganos. Según la necropsia, el cadáver de Sheyla Cóndor fue encontrado con sus órganos completos.

“De acuerdo al documento revisado de medicina legal, se advierte del íntegro de los órganos de la víctima, de la señorita Sheyla -para tranquilidad de su familia- están completos todos los órganos de la cavidad torácica”, señaló el representante del Ministerio Público.

Lamentablemente, por el estado de descomposición del cuerpo de Sheyla no se ha podido determinar la causa de la muerte. Las investigaciones realizadas han incluido la recopilación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde residía el policía Darwin Condori, escenario del crimen. Además, se han obtenido videos relacionados con el caso y declaraciones testimoniales clave para la indagación.

Investigaciones

Son tres despachos fiscales los que están investigando el feminicidio de Sheyla Cóndor. Los otros implicados son los agentes del grupo Grecco, quienes descubrieron el cuerpo de Darwin Condori. Esta investigación la dirige el fiscal Juan Víctor Reyna Oré, del tercer despacho de la Primera Fiscalía Penal de Lima.

El funcionario informó que los agentes son investigados por los delitos de encubrimiento real; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y abuso de autoridad por incumplir los protocolos para la preservación de la escena del crimen.

La extraña muerte de Darwin Condori| Latina Noticias

Como se recuerda, los agentes movieron el cuerpo de Darwin Condori y lo llevaron a una clínica local, donde certificaron su muerte. En las diligencias se supo que el suboficial llevaba muerto entre 10 y 14 horas antes que los agentes llegaran al hotel.

El Ministerio Público remitió una copia de los informes a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y exhortó a la entidad, para que, en este tipo de casos, adopte las medidas necesarias y permita a los fiscales realizar las investigaciones correspondientes para determinar la verdad de los hechos.