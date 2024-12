Streamer que coqueteó con Samantha Batallanos acusa a Jonathan Maicelo de agredirlo: "Le va a salir caro". | Kick.

El boxeador peruano Jonathan Maicelo vuelve a estar en el ojo del huracán tras ser acusado de agredir físicamente al streamer e influencer Neutro en un incidente ocurrido en una tienda de zapatillas. Un video del altercado se ha viralizado en redes sociales, generando una ola de reacciones entre los seguidores de ambos personajes.

Según relató Neutro, quien se encontraba en el local, Maicelo se acercó y lo golpeó en el rostro sin previo aviso. Aunque las imágenes del video no muestran con claridad el momento del golpe, las declaraciones del creador de contenido y su evidente malestar refuerzan su versión. “Normal, normal... miren lo que ha hecho Maicelo, ah, eso le va a salir caro”, expresó Neutro en un video publicado en su cuenta de TikTok.

El altercado ha desatado un debate en redes sociales, donde los usuarios se mostraron sorprendidos por la conducta del boxeador, conocido tanto por su carrera deportiva como por sus participaciones en eventos mediáticos como el ‘Celebrity Combat’. Además, Neutro, quien ha ganado popularidad como streamer y tiktoker, utilizó sus plataformas para documentar el incidente y adelantó que Maicelo podría enfrentar consecuencias legales por su accionar.

Jonathan Maicelo golpeó en la cara a Neutro. (Foto: Captura de Kick)

Uno de los aspectos que ha encendido aún más las especulaciones es el posible motivo detrás del altercado. En redes sociales, muchos usuarios han recordado que semanas atrás Neutro tuvo interacciones públicas con Samantha Batallanos, expareja de Maicelo. Estas interacciones, que incluyeron coqueteos en TikTok y menciones en el programa ‘Magaly TV La Firme’, han llevado a algunos a sugerir que el incidente podría haber sido motivado por celos.

A pesar de las especulaciones, ni Jonathan Maicelo ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. El boxeador, quien ha sido una figura polémica en el mundo del entretenimiento, enfrenta ahora críticas por parte de los seguidores del influencer, quienes exigen una explicación y, en algunos casos, una disculpa pública.

Mientras tanto, el video continúa circulando ampliamente en redes sociales, y la opinión pública se encuentra dividida. Por un lado, algunos justifican la reacción de Maicelo, mientras que otros lo critican por lo que consideran un acto desproporcionado. El incidente también pone en debate la relación entre figuras públicas y los límites de sus interacciones en un entorno tan mediático.

Samantha Batallanos admite que perdió amistades por perdonar a Jonathan Maicelo. (Foto: Captura de IG)

La polémica transmisión de Samantha Batallanos y Neutro

La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos volvió a captar la atención de las redes sociales tras un controversial streaming en la plataforma Kick, donde compartió pantalla con el cantante Emilio Jaime y el streamer conocido como Neutro. Durante la transmisión, Batallanos no ocultó su interés por el tiktoker, desatando una ola de comentarios por su comportamiento y atrevidas interacciones.

En uno de los momentos más comentados del live, Samantha lanzó una pregunta directa a Neutro: “¿Te gusta mi cul...?”, a lo que él respondió afirmativamente. A partir de allí, la conversación tomó un tono cada vez más coqueto, con la modelo destacando cuánto le atraía el streamer. Incluso comentó que, aunque inicialmente lo veía “más chibolo”, ahora lo encontraba más maduro y atractivo.

El momento más sorprendente ocurrió cuando Samantha le dio un beso en el cuello a Neutro, mientras lo halagaba por su estilo. Además, la modelo habló abiertamente sobre su cirugía de aumento de busto, llegando a mostrarle sus atributos y bromear sobre el tema, lo que generó reacciones tanto de los espectadores como de los otros participantes del streaming.

La modelo continuó su coqueteo con movimientos sensuales frente a la cámara, acompañados de declaraciones como: “Tú me gustas, si no me gustaras, no te coquetearía”. Este comportamiento espontáneo y desinhibido dividió opiniones entre los internautas, algunos alabando su autenticidad y otros cuestionando la naturaleza de su actitud.