¿Falsificación? Firmas de Dina Boluarte en decretos publicados durante su postoperatorio por rinoplastia presentan notorias discrepancias

Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Foto: Presidencia / Flickr

Entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, periodo durante el cual la presidenta Dina Boluarte estuvo ausente debido a una rinoplastia que no comunicó al Congreso, se emitieron dos decretos supremos y una resolución suprema, todos con su firma. No obstante, las rúbricas presentan notorias discrepancias, lo que suscita dudas sobre su autenticidad, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus Trece.

“¿Alguien firmó por la mandataria, con su consentimiento? O, dicho de otro modo, ¿alguien falsificó la firma de la jefa de Estado debido a que ella estaba ausente y no podía firmar?”, se preguntó la periodista Sonia Suyon, quien reveló este caso que ya es investigado por el Ministerio Público.

En particular, la firma del decreto del 5 de julio, que declaró el estado de emergencia en distritos de Moquegua por la actividad eruptiva del volcán Ubinas, difiere significativamente de las restantes. En ese momento, Boluarte participó virtualmente en el Consejo de Ministros desde su residencia en Surquillo, donde se encontraba en reposo postoperatorio, siempre según el semanario. La urgencia de la medida se justificó por 17 explosiones y numerosos sismos en la zona.

El segundo documento firmado por Boluarte durante su convalecencia corresponde al 8 de julio de ese año. Es una resolución suprema que autoriza el viaje del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda. Además de la firma de la jefa de Estado, aparecen las rúbricas de Mathews y del ex premier Alberto Otárola, quien confirmó esta semana que la gobernante se sometió a la cirugía, pese a la falta de vicepresidentes para asumir temporalmente el cargo.

Dina Boluarte en Palacio de Gobierno al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

El tercer documento, fechado el 10 de julio de 2023, marcó el regreso de Boluarte a Palacio de Gobierno. Ese día volvió a la escena pública con un rostro renovado, recibió al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, y firmó un decreto supremo que modificaba el reglamento del organismo supervisor de la inversión en la infraestructura de transportes de uso público (Ositran).

La revista presentó las tres firmas para el juicio de los lectores y sugirió un análisis grafológico por parte de las autoridades pertinentes para determinar su autenticidad. Según fuentes citadas por en el informe, además de la rinoplastia, la jefa de Estado se habría sometido entre el 29 y el 30 de junio de 2023 a una blefaroplastia, una operación de párpados superiores e inferiores.

La directora de prensa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial durante las dos semanas de ausencia de Boluarte confirmó que durante más de diez días la agenda presidencial permaneció en blanco, sin actividades que cubrir: “Los fotógrafos estaban ahí sentados, no había mucho que hacer. Nos poníamos a revisar fotos de archivo, organizar videos pasados. Igual seguíamos trabajando, pero no teníamos nada que cubrir porque no estaba la presidenta”, dijo.

Dina Boluarte sí se sometió a una cirugía, según el expremier Alberto Otárola. (Foto: Presidencia del Perú)

Otra fuente de Palacio, testigo de los malestares e insatisfacciones de la mandataria al ver su rostro en la prensa, mencionó que se hacían “retoques suaves en las fotografías, siempre cuidando la figura presidencial, pero ella no estaba contenta, a pesar de que quienes la acompañan siempre son fotógrafos A1″ y “se fijaba en cómo salía en los medios y muchas veces no le gustaba”.

Los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y de otras áreas de la Casa de Gobierno no conocían las intervenciones quirúrgicas a las que Boluarte se sometió: “Nos dijeron que tenía faringitis y que no podía participar de ninguna actividad pública porque estaba sin voz”, comentó otra fuente.

Anteriormente, la periodista Karla Ramírez reveló que durante el postoperatorio de Boluarte, el 1 y 8 de julio de 2023, la cuenta de Facebook de la Presidencia publicó actividades acompañadas de imágenes de Boluarte en Lambayeque y Ucayali, realizaciones que en realidad tuvieron lugar semanas antes, lo que sugiere un intento de maquillar la ausencia médica de la gobernante.