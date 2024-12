Fiscalía abrió investigación contra Dina Boluarte por no notificar de rinoplastia al Congreso

Fiscalía inicia investigaciones contra Dina Boluarte por presunto abandono de cargo durante su cirugía plástica. Canal N

Pese a los intentos por desestimar los cuestionamientos al conocerse de su operación, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar contra Dina Boluarte. A la mandataria se le acusa de haber cometido el presunto delito de abandono del cargo por someterse a una intervención sin notificar al Congreso de la República.

“Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida”, menciona el Ministerio Público.

Comunicado de la Fiscalía

Como se recuerda, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una rinoplastia en junio del año pasado. Otárola aseguró que, a pesar de la intervención quirúrgica, Boluarte no descuidó sus funciones presidenciales, manteniéndose en contacto constante con él y participando en reuniones virtuales del Consejo de Ministros.

Otárola explicó que no se consideró necesario notificar al Congreso porque la presidenta no comunicó oficialmente su ausencia. Afirmó que, a pesar de la operación, Boluarte no descuidó sus responsabilidades y participó en una reunión virtual del Consejo de Ministros. No obstante, de acuerdo a distintos especialistas la falta de comunicación linda con una infracción constitucional.

El abogado constitucionalista Heber Campos y el exprocurador Daniel Soria calificaron la situación como grave, pues la jefa de Estado habría inducido un vacío de poder. Para Campos, quien decide si dicha incapacidad amerita la suspensión temporal o no, es el Congreso, no el Gobierno. “Por eso constituye una infracción constitucional que no se haya comunicado este hecho con la anticipación debida”, mencionó.

Antes y después de Dina Boluarte.| Presidencia Flickr

En tanto, Soria considera que, independiente al tiempo en el que habría estado bajo los efectos de la anestesia, su incapacidad era clara. Dio como ejemplo la asunción de Kamala Harris durante la hora y 25 minutos en la que se practicó una colonoscopia a Joe Biden en Estados Unidos.

“Es poco tiempo, pero imaginemos que hay una situación grave como un ataque nuclear, en ese punto el presidente debe tomar una decisión y debe haber alguien en el cargo. […] Entonces, es algo muy serio y un claro supuesto por vacancia por incapacidad moral permanente, bajo los nuevos parámetros establecido en una sentencia recientemente el Tribunal Constitucional”, expuso en conversación con Infobae Perú.

El letrado insistió en que en ausencia de vicepresidentes, la línea de sucesión constitucional indica que el presidente del Parlamento debe asumir el cargo de manera temporal. No obstante, en el momento de la cirugía de Boluarte, el titular del Parlamento era Alejandro Soto, quien confirmó que no recibió notificación alguna sobre la intervención quirúrgica de la mandataria.

“Durante mi gestión como presidente del Congreso no he recibido ninguna comunicación oficial ni extraoficial que tenga por objeto una supuesta operación de Dina Boluarte”, expresó Soto al ser consultado sobre el tema en RPP Noticias.

Titular del Parlamento asegura que no fue notificado de cirugía. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

En ese sentido, según Soria, bajo el supuesto de que se comprueba que el entonces premier u otro funcionario tomaron decisiones reservadas al presidente, configura una usurpación funciones.

Blindaje de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso

Pese a la aparente infracción constitucional por parte de distintos actores, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso se han mostrado en contra de iniciar diligencias o sanciones.

“Yo conozco personas que se han sometido a una rinoplastia, porque entiendo que esa ha sido la operación, y eso no te manda a UCI, ni te inhabilita del ejercicio que tienes que hacer. Inclusive en algunos casos, siquiera una rinoplastia se hace con anestesia general, y lo digo porque lo he visto de manera directa”, aseguró la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez.

“Creo que se está haciendo una absoluta tormenta en un vaso con agua, y hasta creo que sin vaso. Es absurdo... por lo menos yo lo veo así. No soy defensora de la señora Boluarte, no soy abogada, pero sí he visto mucha gente que se ha sometido a una operación de esa naturaleza, y yo no creo que eso constituya alguna falta”, remarcó.

Patricia Juárez defiende operación estética de Dina Boluarte y niega que sea una razón para vacarla | Canal N

En tanto, el presidente de APP, César Acuña, instó al Congreso a que en lugar de dedicarse a estar censurando o interpelando se dediquen a legislar en temas que le correspondan al Perú. “Que se dediquen a legislar el tema de seguridad y económico. Lo otro es pedirles al Congreso estabilidad porque el gran perdedor si hay vacancia o interpelación es la población”, sentenció.