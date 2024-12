Mansión de Christian Cueva y Pamela López que no se terminó de construir es puesta en venta

Mansión de Christian Cueva y Pamela López es puesta en venta. | Magaly TV La Firme.

La majestuosa mansión de Christian Cueva y Pamela López, ubicada en Trujillo, ha sido puesta en venta tras quedar en el abandono por la polémica separación de la pareja a inicios del 2024. Este proyecto inmobiliario, que en su momento fue presentado como el refugio ideal para su familia, quedó inconcluso y sin los acabados que ambos habían planeado, según un informe del programa ‘Magaly TV La Firme’.

En un avance difundido por el programa de Magaly Medina, se reveló que la propiedad, construida sobre un terreno de 3.000 metros cuadros y valorada en más de un millón de dólares, ya no será terminada. Una reportera del espacio de espectáculos contactó a un representante inmobiliario, quien confirmó que la vivienda se encuentra actualmente en venta. “Es una casa que ha quedado a medias, y sí, está en venta”, fue la respuesta del agente al ser consultado.

La mansión, considerada uno de los proyectos más ambiciosos de Christian Cueva y su esposa, quedó paralizada desde fines del 2023. Según el informe, las estructuras básicas fueron levantadas, pero trabajos de tarrajeo, instalación de ventanas y detalles finales quedaron sin completar. El lugar, que se proyectaba como un lujoso hogar familiar, ahora presenta un aspecto de abandono, siendo descrito como una “casa fantasma”.

Mansión de Chrisitan Cueva y Pamela López fue puesta en venta. (Foto: Captura de IG)

El programa deportivo ‘El deportivo en otra cancha’ también abordó el tema, señalando que la construcción, iniciada con entusiasmo en 2022, reflejaba la estabilidad y planes futuros de la pareja. Sin embargo, la relación entre Cueva y López se fracturó en medio de un escándalo que involucraba a una tercera persona, lo que derivó en la paralización del proyecto y su eventual venta.

La noticia ha generado gran interés en la opinión pública, tanto por el valor simbólico de la mansión como por el trasfondo de la separación de la pareja. La vivienda, que inicialmente se pensó como un lugar para consolidar su familia, ahora se ha convertido en un testimonio del fin de su relación.

Aunque aún no se ha confirmado un comprador para la propiedad, las expectativas por su venta son altas debido a su ubicación privilegiada y el gran tamaño del terreno. Sin embargo, el destino de la mansión de Christian Cueva y Pamela López sigue siendo incierto, al igual que su futuro personal tras este capítulo turbulento.

Christian Cueva y su deseo de regresar a la Selección Peruana

En una entrevista con Radio Exitosa, Christian Cueva reflexionó sobre su difícil 2024, marcado por una lesión que afectó su rendimiento y limitó su continuidad en el fútbol. A pesar de las adversidades, el jugador expresó su firme deseo de volver a vestir la camiseta de la selección peruana, un anhelo que considera una prioridad en su carrera.

“Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado. Tuve una lesión el año pasado y este año no tuve mucha continuidad ni mucho fútbol. Es un tema pendiente porque yo quiero ayudar siempre a mi selección. Lo que más amo es jugar por mi país y defenderlo con la camiseta”, señaló Cueva, evidenciando su compromiso con la Bicolor.

El volante también compartió su opinión sobre el estilo de juego implementado por Jorge Fossati al mando de la selección peruana. “Los jugadores tienen que adaptarse a cualquier funcionamiento que proponga un entrenador. No todos tienen la misma idea de juego, pero eso se trabaja internamente entre los futbolistas y el comando técnico para fortalecer el equipo”, indicó, mostrando una visión profesional y colaborativa.

Christian Cueva reveló que sigue en contacto con Jorge Fossati, hizo autocrítica y explicó su ausencia en la selección peruana.

En cuanto a su futuro, Cueva dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol peruano. “La gente del Cusco me recibió muy bien. Seguimos en conversaciones con el presidente de Cienciano, Sergio Ludeña. No descarto nada ni cierro puertas. Estoy buscando lo mejor para mí mientras me mantengo entrenando por mi cuenta”, expresó, dejando entrever que su decisión estará basada en lo que considere más beneficioso para su carrera y su familia.