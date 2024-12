Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’: “De repente me dio ganas de ir a Perú”

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: x)

Renato Rossini Jr., hijo del reconocido actor peruano Renato Rossini, ha generado revuelo con su participación en el reality Gran Hermano Argentina. Su presencia en el programa no solo ha captado la atención de los televidentes, sino que también se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir sus impresiones.

Entre los comentarios destacados, los internautas resaltaron el atractivo del joven y su potencial dentro del reality. “Tiene cara de actor de telenovela que se llama Luis Fernando”, comentó una usuaria, mientras que otros hicieron referencia a su ascendencia y al legado de su padre:

“El chico en cuestión es hijo de uno de los actores más renombrados en Perú, el señor Renato Rossini, quien en los 90 fue uno de los más guapos de la década”, agregó otros de los comentarios de la red social ‘x’.

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: x)

Además, algunos recordaron la reciente participación de Renato en el programa El Gran Chef Famosos, consolidando a la familia como figuras recurrentes en la televisión peruana.

No faltaron las referencias humorísticas y culturales que mezclaban lo mejor de Perú y Argentina. Un usuario bromeó: “Cómo no le pusieron Wendy Sulca de fondo... A mí no me van a batear, en la calle Perú nació”. Otros señalaron que el carisma y la personalidad de Rossini Jr. podrían llevarlo lejos en la competencia: “Fuertes chances de llegar muy lejos”, escribieron.

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: x)

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: x)

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: x)

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue uno que surgió desde el propio reality. Al interactuar con los demás participantes, Rossini Jr. mencionó: “De repente me dio ganas de ir a Perú”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó aún más curiosidad sobre sus raíces y su conexión con el país.

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: x)

Renato Rossini Jr. es cuestionado tras su ingreso a ‘Gran Hermano Argentina’: ¿Entró por vara?

Hace poco, Renato Rossini Jr., ha causado controversia en las redes sociales tras su presentación en el reality Gran Hermano Argentina. Aunque el joven recién ingresó a la casa de los 23 participantes, su presencia no ha sido recibida con los brazos abiertos por todos. De hecho, varios usuarios han comenzado a cuestionar la forma en que llegó al programa, sugiriendo que podría haber entrado “por vara”.

Todo comenzó cuando Rossini publicó su casting en YouTube hace apenas cuatro semanas, lo que causó sorpresa entre los seguidores del reality. El programa, que había iniciado sus procesos de selección mucho antes, ha visto la llegada tardía del hijo de Renato, lo que ha desatado especulaciones sobre si su ingreso tuvo algo que ver con la producción, sus conexiones o incluso su familia.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios acusaron al modelo de ser un “acomodado”, insinuando que su fama previa en Perú podría haber influido en su participación. Algunos incluso mencionaron que, al ser ya conocido, no tenía razón para estar “rascando la olla” en un reality en Argentina.

Una de las publicaciones más destacadas decía: “Como es un acomodado, tendré que odiarlo. En su primera placa hay que sacarlo”. Otro comentario cuestionaba su actitud y la posibilidad de que estuviera allí solo por su apellido y conexiones: “Él solo se pone la soga, hasta en eso es patético”.

Mientras tanto, Renato Rossini Jr. continúa su participación en el reality, donde debe competir contra los otros 23 integrantes por un lugar en la final. A pesar de las críticas, su entrada ha traído atención tanto a Gran Hermano Argentina como a su figura pública, lo que garantiza que, sin importar las opiniones, su presencia en el programa no pasará desapercibida.

Renato Rossini Jr. sorprende en ‘Gran Hermano Argentina’ y desata comentarios en redes. (Captura: Tiktok Ric La Torre)