Quién es Renato Rossini Jr., el participante de Gran Hermano que tiene un vínculo con Marcos Ginocchio

Quién es Renato Rossini Jr., el nuevo participante de Gran Hermano qué tiene un vínculo con Marcos Ginocchio (Video: Gran Hermano)

En su primer día en Gran Hermano (Telefe), el peruano Renato Rossini Carrillo contó que lo une una relacion a Marcos Ginocchio, campeón de la edición argentina 2022 del famoso reality show. El lunes pasado se abrieron las puertas de la famosa casa en la que veinticuatro participantes competirán por un premio de 70 millones de pesos argentinos.

Entre ellos está este joven oriundo de Perú que trabaja de modelo e influencer, además de ser hijo del reconocido actor Renato Rossini. Y también contó que conoció al ganador de la décima edición del certamen en un evento en Chile. Y que desde ese momento, comenzaron los rumores sobre la posibilidad de ser uno los concursantes del reality en Argentina.

“Trabajé con Marcos Ginocchio en Chile. Se creó el rumor que iba a entrar a Gran Hermano a partir de que una chica se inventó eso en Twitter”, comenzó relatando Rossini, quien también es estudiante de Administración y Marketing, a sus compañeros de la casa. Por otro lado, el muchacho se sinceró con sus “hermanitos” acerca de lo que sintió cuando esa persona filtró que entraría a la casa. “Me dio la ‘pálida’. Tiraron cualquiera, le apuntaron y le pegaron”, dijo durante una charla que se dio en el patio de la casa y al borde de la piscina, donde los participantes disfrutaron del sol de la tarde. Mientras hablaba con sus compañeros, el Gran Hermano le llamó la atención y le advirtió que se pusiera el micrófono para conversar.

La presentación de Renato Rossini en Gran Hermano

“Soy Renato, de Lima, Perú... Y he venido a ganar el Gran Hermano”, prometió en el tape de su presentación en el reality show. “Yo crecí con mis abuelos, Melania y Tato, y mi mamá Claudia, que trabajaba y estudiaba a la vez. Yo estudié Administración de Empresas y Marketing. Y estoy muy agradecido a mi familia, específicamente con mi mamá, por haber terminado la carrera: ella me insistía y me insistía. ‘Rena, tienes que terminarla, después haz lo que mier... quieras hacer’”, reveló el peruano sobre su vida previa al estrellato.

“Entrenar para mi es lo más importante de mi vida. Levantar pesas literalmente me levantó de mi cama, me levantó el ánimo. Esa disciplina de gimnasio y universidad han creado a este ser interesante”, agregó Renato sobre su personalidad, entre risas.

Una vez finalizado el video, se hizo presente en el piso del programa, y con Santiago del Moro presentándolo, reveló que su papá es muy famoso en Perú: Renato Rosini padre -protagonista de diversas telenovelas exitosas en el país andino- estuvo presente en el estudio para despedir a su hijo antes de que se metiera en el célebre juego de convivencia. Esta no es la primera experiencia del joven Renato, de 27 años, en un reality show. En el año 2023 y en su país natal fue parte de El Gran Chef Famosos, una competencia culinaria entre celebridades peruanas.

Renato Rossini, el participante peruano de Gran Hermano Argentina (Gentileza Prensa)

En el mencionado reality conoció a la actriz e influencer Alessandra Fuller, con quien habría iniciado una relación en los últimos meses, según vienen reportando distintos medios peruanos. “Hay un bonito vínculo. Hay mucha química desde que nos conocimos, así que lo normal del mundo es que nos vayan a ver juntos ¿no? Estamos disfrutando el presente”, declaró ella luego de que salieran a la luz unas fotos en las que aparecían abrazados y en buena sintonía.

“Estamos disfrutando mucho el presente. Acá acabamos de ver a Danna Paola que la rompe toda y estamos muy bien. Hay mil etiquetas, pero ahorita les puedo decir que la estamos pasando bien y somos muy felices”, reiteró el joven, luego de que los encontraran juntos y bastante acaramelados en un recital de la cantante mexicana.