Exministra Magnet Márquez se refirió a participación de Dina Boluarte durante proceso de rinoplastia: “No estuvo presente”

Extitular del Minedu confirmó que mandataria no participó presencialmente. | Ocurre Ahora

Aunque su paso por la gestión de Dina Boluarte fue breve, Magnet Márquez se desempeñó durante el periodo de tiempo en el que Alberto Otárola indicó que la mandataria se sometió a una rinoplastia sin notificar al Congreso. En diálogo con Ocurre Ahora, la extitular del Minedu reconoció que la jefa de Estado no estuvo presente en los Consejos de Ministros realizados durante ese periodo.

En el diálogo difundido, la exministra se refirió en especial a la sesión llevada a cabo el pasado 5 de julio del 2023, ya que la recordaba por haber coincidido con su cumpleaños. Mencionó que la jefa de Estado no estuvo presente y que se indicó que era por un proceso gripal. “No tenía voz y pusieron la pantalla, pero no recuerdo haberle visto la cara a la presidenta. O sea, me acuerdo que pusieron como que era virtual y la sesión se desarrolló con normalidad. No nos dieron más explicación”, expresó.

Sus declaraciones coinciden con las del extitular de la PCM quien aseguró que “en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, pese a que no acudió de forma presencial a las actividades.

“No se formuló ninguna comunicación porque entendíamos que no existía ninguna necesidad de hacerlo, en tanto la presidenta tampoco lo comunicó de manera oficial. Sé que el presidente de la república no es cualquier persona, pero en lo que compete al presidente del Consejo de Ministros, yo puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes. Los ministerios trabajaron porque yo me encargué que así sea”, explicó ante la Comisión de Fiscalización.

Dina Boluarte se sometió a una rinoplastía, según el expremier Alberto Otárola. (Foto: Midis)

Si bien en el acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al 5 de julio se consigna que la presidenta Dina Boluarte participó, se especifica que es de forma virtual, a través de la plataforma Webex. La siguiente, que data del 7 de julio, se organizó como no presencial.