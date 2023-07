Rosa Gutiérrez se habría hecho una lipoescultura en plena emergencia del dengue

Milagros Leiva critica liposucción de Rosa Gutiérrez en plena emergencia del dengue | Willax TV

Un nuevo escándalo salpica a la cuestionada presidenta ejecutiva de EsSalud, Rosa Gutiérrez. Sucede que en las últimas horas se ha difundido que durante la emergencia sanitaria del dengue, que dejó más de 200 fallecidos en el norte del país. se habría realizado una operación.

Según la periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, la extitular del Minsa se hizo una lipoescultura que la llevó a estar alejada de su trabajo por 15 días mientras se contabilizaron 130.836 enfermos y 201 muertos.

“La señora dijo que en 15 días solucionaba el problema y lo que nosotros sabemos es que se hizo una lipoescultura, por eso se desapareció esos 15 días”, refirió la mujer de prensa en el programa Octavo Mandamiento de Canal N. Hizo referencia al anuncio que Gutiérrez mencionó en mayo pasado.

Incluso, Villasís agregó que este suceso resulta un vox populi en el interior del Gabinete Ministerial liderado por el premier Alberto Otárola Peñaranda. Sin embargo, varios ministros de Estado no quisieran entrar en detalle ante la posibilidad de que sean destituidos.

Rosa Gutiérrez anunció que renunció al Ministerio de Salud tras responder preguntas del pleno del Congreso. (GEC)

Este dato fue replicado en el espacio televisivo de Milagros Leiva en Willax, donde se mostró imágenes del antes y después de Rosa Gutiérrez que visualiza un notorio cambio. En una primera instantánea se ve que la titular de EsSalud, que estaba con un cierto sobrepeso , posa al lado del expresidente Martín Vizcarra.

En una segunda imagen se nota a Gutiérrez durante una actividad con la Policía Nacional del Perú (PNP) el 14 de junio pasado. Allí se ve que la funcionaria que ya no tiene tanto peso.

Un dato adicional a esta historia es que coincide con el viaje que la exministra realizó al estado de Washington D.C., Estados Unidos, entre el 13 al 16 de marzo pasado. La autorización a Gutiérrez salió el 10 de marzo en el diario oficial El Peruano.

Cuestionada

Hay que recordar que Rosa Gutiérrez tuvo un pésimo manejo al frente del Minsa cuando el dengue mataba a peruanos en el norte. Todo inició muy mal cuando ella señaló con un tono de soberbia que el asunto se iba a resolver en 15 días.

“Le estamos haciendo frente al dengue y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto porque estamos con más de 60 mil personas en diferentes regiones para poder no solamente eliminar los criaderos, no solamente para poder fumigar, sino también para atender y mejorar los servicios de salud”, declaró la exministra, el pasado 18 de mayo, en una ceremonia.

Debido a la promesa incumplida, diferentes bancadas comenzaron a impulsar una moción de interpelación contra Gutiérrez. Ante la posibilidad grande de ser destituida por las agrupaciones de derecha e izquierda es que tomó la decisión de alejarse del Ejecutivo.

Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, renunció a su cargo cuando se presentaba ante el Congreso. Congreso TV

En su discurso de despedida, Gutiérrez resaltó que durante su gestión se mejoraron los servicios de 11 laboratorios donde se realizan diagnósticos de dengue, de los 49 existentes.

“Asumimos que falta mucho por hacer, pero hemos desplegado todos los recursos necesarios”, comentó.

De otro lado, la exministra de Salud mencionó que la considerable cantidad de casos por el dengue se debería a la automedicación de los pacientes.

“La automedicación ha llegado a ocasionar fallecidos (…). Estamos haciendo fumigaciones masivas. Vamos a trabajar con mayor presupuesto y capacidades”, resaltó en su discurso ante el Congreso.

Luego, pidió disculpas porque prometió que acabaría con la epidemia del dengue en 15 días, lo que no se cumplió. Responsabilizó a su autoexigencia profesional por no haber alcanzado la meta trazada.

“Debí acelerar mucho más mi trabajo, pero donde este voy a luchar por mi patria”, opinó.