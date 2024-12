Deyvis Orosco explica el pedido a su primo Bill de no usar su apellido: “Hay un trasfondo”

La relación entre Deyvis Orosco y su primo Bill ha alcanzado un punto crítico, con un conflicto que involucra tanto derechos sobre la música de Johnny Orosco, el fallecido líder de la banda Néctar, como el uso del apellido familiar en las carreras artísticas de ambos.

Recientemente, en el programa Magaly TV La Firme, se conoció una carta notarial enviada por Deyvis Orosco a su primo Bill, en la que se le prohíbe la interpretación de las canciones de Néctar. En el documento, el ‘Bomboncito’ quien es titular de los derechos sucesorios de las composiciones de su difunto padre, a través de su afiliación a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), establece una prohibición total para la reproducción, distribución y adaptación de la música del grupo, no solo en Perú, sino también a nivel internacional.

“La prohibición se extiende a la ejecución pública y en todas las plataformas digitales, no solo en el territorio nacional, sino también a nivel mundial, bajo responsabilidad”, señala la carta firmada por Deyvis. Esta medida ha sorprendido a muchos, especialmente porque Bill ha ganado popularidad en plataformas digitales como TikTok, donde ha sido aclamado por su interpretación de los éxitos de Néctar y su notable parecido vocal con su tío Johnny.

Bill Orosco responde a Deyvis tras prohibirle cantar temas de Jhonny Orosco: “Yo también soy Orosco”

Sin embargo, la decisión de Deyvis de prohibir a Bill cantar las canciones de la banda no es el único aspecto que ha generado controversia. Según Bill, su primo también habría solicitado a Indecopi, la entidad encargada de regular la propiedad intelectual en Perú, que se le impida utilizar el apellido Orosco en su carrera artística. Esta solicitud ha sido vista por el cantante como un intento de “apagar su voz” y frenar su crecimiento artístico.

“Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme que use mi nombre, ¿ya no quieres que cante más?”, expresó Bill. El joven cantante explicó que usa el apellido materno en primer lugar como una manera de rendir homenaje a su madre, quien lo crió junto a sus hermanos y siempre lo apoyó en su carrera musical.

En cuanto a la prohibición de cantar las canciones de Néctar, Bill destacó que su intención nunca fue aprovecharse del legado de su tío Johnny, sino rendirle un tributo con su música.

Deyvis responde a acusaciones de Bill sobre el uso de su apellido

Luego de que este tema llamara la atención y más de un usuario criticara el actuar del esposo de Cassandra Sánchez de Lamadrid, este rompió su silencio. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lo buscaron en uno de sus conciertos el fin de semana y sorprendió al referirse al tema.

En un inicio, dejó en claro que tiene varios temas legales, pero que todos estos está en manos de sus abogados, por lo que él no tiene mucho qué ver al respecto. “Los temas legales los ve mi área legal. Hace mucho tiempo dejé de ser una persona, me convertí en un producto”, comentó.

Sin embargo, respecto a la supuesta prohibición a su primo Bill de usar el apellido Orosco en su nombre comercial, mencionó que hay un trasfondo que la gente desconoce. Aunque no ahondó en detalles, comentó que existen temas internos, los que serían los causantes de estas decisiones.

“Lamento que el público no esté enterado del trasfondo de los temas que hay internos y no voy a entrar en detalles, voy a enfocarme solo en mi carrera”, mencionó tajante. Incluso, se defendió afirmando que él no puede tomar todas las decisiones, como los demás están interpretándolo. “Soy un artista como todos, me dicen, como si fuera el todopoderoso y no es así”, resaltó.

Por otro lado, le consultaron por las declaraciones de Andrea San Martín en su contra. Al respecto, el artista dejó en claro que no ahondará en ese tema. “Por un tema de respeto a mi familia, no tengo nada que decir”, mencionó y agregó: “Hace algunos años estoy casado y esa relación se terminó hace 12 años”.