Alejandra Baigorria anuncia medidas legales contra experto que criticó su perfume: “Hundes a tu competencia”

Alejandra Baigorria, conocida por su trayectoria en realities y su éxito como empresaria en Gamarra, ha incursionado en un nuevo rubro al lanzar un perfume bajo su propio nombre. Este producto, que busca reflejar su estilo y esencia, ha generado gran expectativa entre sus seguidores, consolidando su presencia en el mundo de los negocios. Sin embargo, el lanzamiento no estuvo exento de polémica tras las fuertes críticas del perfumista Joaquín Cisneros.

El especialista en fragancias emitió comentarios negativos sobre el perfume de la exmodelo en el programa ‘Todo se Filtra’, calificando su calidad como deficiente. Estas declaraciones desataron una controversia en redes sociales, dividiendo las opiniones entre quienes apoyan a la empresaria y quienes respaldan al perfumista. Ante esta situación, Alejandra Baigorria optó inicialmente por guardar silencio, pero finalmente rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram.

En un mensaje contundente, la influencer expresó su indignación por las declaraciones de Cisneros, calificándolas como un acto de competencia desleal. Según la empresaria, estas críticas no solo afectan su producto, sino que también reflejan un problema más amplio en la cultura empresarial peruana. “Estoy cansada, no del raje ni del hate (...) pero lo que me molesta es que un peruano sea el que hunda a otro peruano con un emprendimiento”, afirmó.

Alejandra Baigorria lanza su perfume, pero decepciona a experto: "Es agua de colonia, le pongo -1". (Captura: Todo se filtra)

Además de manifestar su malestar, Baigorria anunció que tomará medidas legales contra el perfumista. Según sus declaraciones, la situación será llevada a los tribunales, ya que considera que los comentarios de Cisneros buscan desacreditar su emprendimiento para favorecer su propio negocio en el mundo de las fragancias. “Eso se llama competencia desleal (...). Las acciones legales, mis abogados, se están encargando”, añadió.

La polémica ha generado un intenso debate sobre el apoyo al talento nacional y la ética en los negocios. Mientras algunos usuarios en redes sociales defienden a Alejandra Baigorria por su esfuerzo como emprendedora, otros consideran que las críticas del experto son válidas y forman parte de un análisis profesional.

Por ahora, el perfume de Baigorria sigue estando en el centro de atención, y su respuesta contundente marca un precedente en su defensa como empresaria. La decisión de llevar este caso a instancias legales añade un nuevo capítulo a esta controversia, que continuará siendo seguida de cerca por sus seguidores y detractores.

Rodrigo González y Gigi Mitre huelen perfume de Alejandra Baigorria

En la edición del 29 de noviembre, los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, abordaron las críticas que el perfume de Alejandra Baigorria ha generado desde su lanzamiento. A pesar de la polémica, la empresaria defendió con firmeza su producto, destacando que le tomó un año de trabajo llevarlo al mercado. Como parte de su estrategia promocional, envió muestras de su fragancia como obsequio a varios conductores de televisión, incluido el dúo de Willax.

Al probar el perfume en vivo, Gigi Mitre fue la primera en dar su opinión, destacando lo agradable que le resultó el aroma. “¡Buenazo, qué rico! A mí sí me gusta. Yo sé que es cuestión de olores, pero es dulce, qué rico”, comentó, elogiando la fragancia y suavizando las críticas previas. Por su parte, Rodrigo González también compartió sus impresiones, describiendo las notas que percibió, como pera, durazno, jazmín y vainilla. Según el conductor, el perfume es “potente y dulce”, calificándolo como una opción interesante.

Además, ‘Peluchín’ sorprendió al revelar que tiene planes de lanzar su propia fragancia en el futuro. Mientras tanto, ambos conductores coincidieron en que el perfume de Baigorria podría ser una buena opción como regalo navideño, destacando su presentación y calidad. Estos comentarios positivos contrastan con las críticas iniciales, generando un balance en la percepción del nuevo producto de la empresaria.