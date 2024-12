Josetty y Génesis Hurtado no declararán ante la Fiscalía por caso Chibolín: “La ley les permite abstenerse”

Josetty y Génesis Hurtado no declararán ante la Fiscalía por caso Andrés Hurtado: “La ley les permite abstenerse”. (Captura: Cuarto Poder)

El abogado de las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génesis, Elio Riera, brindó declaraciones exclusivas a Cuarto Poder este 1 de diciembre, en las que explicó que sus defendidas no comparecerán ante la Fiscalía debido a que la ley les permite abstenerse de declarar, dado que son familiares directas del imputado, en este caso, su padre.

Según Riera, la norma es clara en cuanto a que los familiares directos de una persona investigada pueden ejercer este derecho, lo que les otorga la facultad de no declarar. “La ley les permite abstenerse de declarar, y es lo que estamos haciendo. La norma nos ampara y respetamos ese derecho”, explicó el abogado en una entrevista para el dominical.

Recordemos que, la Fiscalía investiga posibles delitos de lavado de activos relacionados con el popular ‘Chibolín‘ y ha citado a las hijas del conductor de televisión como testigos, especialmente por los envíos de dinero que se habrían realizado hacia los Estados Unidos, entre ellos, una transferencia de 6 mil dólares a la cuenta de Génesis Hurtado.

Josetty y Génesis Hurtado no declararán ante la Fiscalía por caso Andrés Hurtado: “La ley les permite abstenerse”. (Captura: Cuarto Poder)

Sin embargo, el abogado de las hijas aclaró que las jóvenes están en su derecho de no declarar y que no están obligadas a colaborar con las indagaciones. Riera también destacó que la situación legal de Josetty y Génesis no está relacionada directamente con las acusaciones que recaen sobre su padre, y que el simple hecho de haber recibido dinero del extranjero no implica, por sí solo, una vinculación con actividades ilícitas.

“La norma nos permite hacerlo y esperemos que Fiscalía respete finalmente el principio de legalidad”, mencionó el letrado en la entrevista para el citado medio.

Además, explicó que las jóvenes ya obtuvieron su nacionalidad estadounidense y, por lo tanto, están sujetas a las leyes de ese país, lo que podría complicar las diligencias de la Fiscalía en Perú. “La ciudadanía fue obtenida ya hace tiempo. Lo que ha pasado es el acto protocolar de la entrega de documentación. Pero las señoritas Hurtado ya son ciudadanas americanas hace tiempo”, agregó.

Josetty y Génesis Hurtado no declararán ante la Fiscalía por caso Andrés Hurtado: “La ley les permite abstenerse”. (Captura: Cuarto Poder)

Aunque la familia Hurtado se encuentra en el centro de la atención pública y de la justicia debido a la investigación, Riera insistió en que sus defendidas están actuando dentro de los márgenes de la legalidad y no están obligadas a colaborar con el proceso judicial en curso. La decisión de no declarar, según el abogado, está amparada por la ley, y el proceso de investigación continúa mientras las hijas de Andrés Hurtado permanecen en los Estados Unidos.

“Más de dos meses (tienen la nacionalidad estadounidense). Entonces, en el caso en concreto, lo que sucede es que fiscalía nos convoca a declarar sin decirnos el porqué. Evidentemente, la noticia periodística del señor Mina es importante en el sentido de que se habrían realizado abonos al exterior, pero de ahí a señalar que exista pertinencia y conducencia de ser citadas de manera presencial al Perú, no”, concluyó.

Josetty y Génesis Hurtado no declararán ante la Fiscalía por caso Andrés Hurtado: “La ley les permite abstenerse”. (Captura: Cuarto Poder)