Investigación a Andrés Hurtado destapa envíos de miles de dólares a su hija Génnesis en EE. UU.

Andrés Hurtado: Investigación a conductor también destapa envíos de miles de dólares a su hija Génnesis en EE. UU. (Captura: Cuarto Poder)

El programa Cuarto Poder emitió un revelador informe este 1 de diciembre, donde se expusieron como mantenían la vida de lujos que llevan Génesis y Josetty Hurtado, hijas del expresentador peruano Andrés Hurtado.

Como se sabe, este estilo de vida, marcado por viajes exclusivos, autos de alta gama y costosas prendas, está en el centro de las investigaciones de la Fiscalía de Lavado de Activos, que busca esclarecer el origen de los fondos que financian sus gastos en Estados Unidos en medio de la prisión efectiva del popular Chibolín.

Una transferencia clave en la investigación

El reportaje puso en evidencia una transferencia realizada desde Lima a Génesis Hurtado. El 22 de noviembre de 2022, Alberto Domínguez Rivera, quien fuera colaborador del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, realizó un envío de 6,000 dólares hacia una cuenta en el JP Morgan Chase Bank en Estados Unidos, a nombre de Génesis Andrea Hurtado.

Según el comprobante compartido por el medio citado, la operación se realizó en efectivo, incluyendo comisiones que elevaron el monto total a 6,086 dólares. Domínguez aparece como un personaje central en esta trama.

Aunque su residencia en una zona modesta del centro de Lima no coincide con el perfil de alguien que maneja grandes sumas de dinero, los registros muestran que adquirió al menos dos vehículos de alta gama entre 2021 y 2022: un BMW modelo 3 Series y un BMW X6, valorados en casi 37,000 dólares.

Ambos vehículos fueron vendidos posteriormente a precios significativamente más bajos, despertando sospechas sobre el origen de los fondos usados para su compra.

<b>El nexo con Andrés Hurtado</b>

Las investigaciones han revelado que Domínguez habría trabajado directamente con Andrés Hurtado, siendo una pieza clave para realizar transferencias a sus hijas en Estados Unidos.

Como se recuerda, Abraham Mina, excolaborador de Hurtado, declaró que en múltiples ocasiones se realizaron envíos de dinero a Génesis y Josetty por montos que variaban entre 2,000 y 10,000 dólares mensuales, dependiendo de las necesidades o celebraciones especiales.

“En diciembre, cuando venía Navidad o planeaban algún viaje, podían ser 10,000 dólares o más”, comentó Mina durante su testimonio. En total, aseguró que transfirió aproximadamente 43,000 dólares en un periodo de dos años y medio. Sin embargo, las autoridades creen que estos no fueron los únicos envíos ni los únicos colaboradores involucrados.

<b>El pasado de Alberto Domínguez</b>

El informe también destacó el polémico historial de Alberto Domínguez Rivera, quien no solo aparece vinculado a estas transferencias, sino que arrastra denuncias por violencia física y psicológica. En 2019, tres mujeres de nacionalidad venezolana lo acusaron de agresiones, incluidas cachetadas y maltrato psicológico. Una de ellas estaba embarazada en el momento de los hechos, según consta en el parte policial.

Además, los registros migratorios de Domínguez muestran viajes frecuentes a países como Panamá, Argentina, Brasil, España y México entre 2013 y 2019, lo que incrementa las dudas sobre sus verdaderas fuentes de ingresos.

Cristian Zuárez le dice ‘escort’ de Andrés Hurtado a Magaly Medina

Hace poco, Cristian Zuárez también acusó a Magaly Medina de haber asistido a los Martín Fierro como “escort” de Andrés Hurtado, algo que la conductora no dudó en desmentir categóricamente. “Yo fui invitada con nombre propio, Magaly Medina, nominada a uno de los premios. A mí nadie me llevó de arrimada. Si alguien me acompañó, fue mi esposo, porque la invitación decía: ‘Magaly Medina y esposo’. No confundas el término de escort con acompañante”, replicó enfática.

Asimismo, aclaró que los pasajes para asistir a la premiación fueron cubiertos por una agencia de turismo contratada por el canal donde trabaja, y no por Hurtado, como afirmó Cristian. “Con quien nosotros hablamos y negociamos mi ida fue con la producción del Martín Fierro, no con advenedizos”, subrayó.

