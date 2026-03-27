Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de marzo

Los precios de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

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Diversos factores cambian el precio de las gasolinas. (Infobae)
Diversos factores cambian el precio de las gasolinas. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) publicó los precios de las gasolinas y el diésel en la capital del país para este viernes 27 de marzo.

Revisa en seguida las tarifas más caras y más baratas de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que los costos publicados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

El gasohol regular en la ciudad alcanzó un valor máximo de 22,19 soles el galón, mientras que su costo mínimo llegó a los 17,99 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 24,99 soles el galón en su precio más alto y llegó a los 18,79 soles el galón en su valor más bajo en Lima.

En tanto, el diésel registró en la capital un valor máximo de 27,69 soles el galón, así como un costo mínimo de 19,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer las tarifas de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de servicio más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

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