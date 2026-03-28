Piura tendrá hospital de alta complejidad: Minsa entrega terreno y proyecto entra a fase de diseño

Vista aérea del terreno oficial entregado en Piura, Perú, para la construcción del nuevo Hospital de Alta Complejidad que beneficiará a más de 3 millones de personas. (Minsa)

El Ministerio de Salud del Perú dio un primer paso para la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Piura con la entrega oficial del terreno donde se desarrollará el proyecto, una obra que apunta a reforzar la atención especializada en el norte del país.

Aunque el anuncio marca un avance, el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial. Con la entrega del predio, el Programa Nacional de Inversiones en Salud inició los estudios preliminares necesarios para definir el diseño del hospital.

El hospital beneficiará a más de 3 millones de personas de Piura y zonas aledañas, respondiendo a la creciente demanda por servicios especializados. (Minsa)

Empiezan los estudios, no la obra

Tras la entrega del terreno, el contratista tomó posesión del área para iniciar trabajos como estudios topográficos y de mecánica de suelos, que permitirán determinar las condiciones del terreno y las características de la futura infraestructura.

Estos estudios forman parte de la etapa de diseño integral del proyecto, que debe alcanzar un nivel técnico adecuado antes de que se pueda iniciar la construcción.

Es decir, aunque la obra ya fue anunciada, su ejecución física aún no comienza y dependerá de los resultados de esta fase previa.

Autoridades revisan planos tras la entrega oficial del terreno para el Hospital de Alta Complejidad en Piura, marcando el inicio de los estudios técnicos. (Minsa)

Un proyecto clave para el norte

El hospital está proyectado como una infraestructura de alta complejidad, lo que implica la atención de enfermedades que requieren especialización, equipamiento avanzado y personal altamente capacitado.

Según estimaciones oficiales, beneficiará a más de 3 millones de personas en la región y zonas aledañas, donde la demanda por servicios de salud especializados ha crecido en los últimos años.

En regiones como Piura, el acceso a este tipo de atención suele concentrarse en pocos establecimientos, lo que genera sobrecarga y limita la capacidad de respuesta ante casos complejos.

La liberación de interferencias en el predio fue coordinada con el Gobierno Regional de Piura para evitar retrasos en el hospital. (Minsa)

Ejecución bajo modalidad acelerada

El proyecto será ejecutado bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G) y la modalidad fast track, un esquema que permite desarrollar en paralelo el diseño y la construcción una vez que se alcancen los niveles técnicos requeridos.

Este modelo ha sido utilizado en otros proyectos de infraestructura para reducir tiempos y mejorar la calidad de ejecución, aunque su avance depende del cumplimiento de las etapas previas.

Coordinación con autoridades locales

La entrega del terreno se concretó luego de coordinaciones con el Gobierno Regional de Piura para la liberación de interferencias en el predio, un paso necesario para evitar retrasos en el desarrollo del proyecto.

En la actividad participaron el gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, así como representantes del equipo técnico del PRONIS y del contratista encargado del diseño.

Durante el evento, autoridades destacaron la importancia del proyecto para fortalecer la infraestructura hospitalaria en el norte del país, aunque su ejecución dependerá del avance de los estudios en curso.

El gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, y representantes del PRONIS inician los estudios de terreno para el futuro Hospital de Alta Complejidad en Piura. (Minsa)

Infraestructura en salud: una brecha pendiente

El anuncio del hospital en Piura se da en un contexto en el que el sistema de salud peruano enfrenta brechas en infraestructura y equipamiento, especialmente fuera de Lima.

Diversos informes han advertido sobre la necesidad de ampliar la red de hospitales de alta complejidad en regiones, donde la demanda supera la oferta disponible.

En ese escenario, proyectos como este buscan cerrar esa brecha, aunque su impacto dependerá de la continuidad de las inversiones y del cumplimiento de los plazos establecidos.