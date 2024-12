Policías robaron S/1.500 a pasajero y rondas campesinas de Puno los obligaron a devolver el dinero

Policías admitieron el robo del dinero en Carabaya. En la foto, el hombre que aparece junto a la mesa es el agraviado. (LR)

En un incidente que generó gran revuelo en la región de Puno, dos policías fueron acusados de sustraer S/1.500 (aproximadamente USD 410) de un pasajero mientras se encontraban realizando un operativo en la carretera Interoceánica en Carabaya. Las rondas campesinas del distrito de San Gabán se movilizaron rápidamente tras la denuncia del agraviado, logrando recuperar el dinero y obligando a los agentes a confesar el ilícito. “La intervención se realizó sin la presencia de un representante del Ministerio Público“, destacó el medio La República.

El afectado, Hugo Mamani Callata, informó que llevaba un total de S/5.000 (USD 1,363) cuando los policías, identificados como Juvenal Calla Díaz y Roger Hilasaca Chambi, le hicieron creer que sería investigado por lavado de activos si no entregaba parte de su dinero. “Le infundieron miedo para que aceptara desprenderse de su dinero”, señalaron las rondas campesinas. Tras la intimidación, los policías ordenaron al pasajero que se fuera rápidamente bajo la amenaza de que otros colegas actuarían de manera más severa.

Al recibir la denuncia, el conductor del vehículo informó a las rondas campesinas, quienes retuvieron a los policías casi en flagrancia en San Gabán. Durante la retención, a los agentes se les exigió que confesaran y devolvieran el dinero, bajo la amenaza de aplicar justicia popular: “Les advirtieron que si no decían la verdad aplicarían justicia popular”, informó el medio.

Bajo presión, uno de los policías devolvió públicamente el dinero, argumentando que todo había sido un error. Más tarde, ambos agentes pidieron disculpas y fueron obligados a realizar ejercicios físicos como castigo, práctica común en las rondas campesinas como método de corregir conductas inapropiadas dentro de sus comunidades. “Los hicieron ranear”, según señaló el medio.

Dos policías de Puno fueron detenidos por las rondas campesinas tras robar S/1.500 a un pasajero en la carretera Interoceánica. (REUTERS / Mariana Bazo)

El dinero fue finalmente entregado a Hugo Mamani, quien pudo recuperar la totalidad de la suma sustraída. Los policías, por otro lado, fueron entregados a las autoridades de la comisaría de Carabaya. Las rondas campesinas, no satisfechas con lo acontecido, llevaron el caso a una asamblea y emitieron una advertencia clara: si no se toman medidas administrativas y judiciales contra los responsables, expulsarán a todos los policías de la provincia en un mes. “Si el Ministerio del Interior no destituye a los responsables administrativamente... en un mes, echarán a todos los policías de la provincia de Carabaya“, se afirmó en el informe original.

Este incidente evidencia una creciente desconfianza entre la población local y las fuerzas del orden, y plantea interrogantes sobre las prácticas policiales en áreas remotas del país. La amenaza de las rondas campesinas refleja su determinación de mantener el orden y la justicia en sus comunidades, actuando como una fuerza mediadora cuando las autoridades formales parecen fallar. Este episodio cobra especial relevancia considerando el contexto de tensión y la tradición de autogobierno que caracterizan a esta región del Perú.

Además, el caso pone en el ojo del huracán a la Policía Nacional del Perú, cuya actuación se encuentra bajo severo cuestionamiento. Las rondas esperan que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y actúen de manera decidida para restablecer la confianza perdida entre los cuerpos policiales y la población civil.

Este hecho no solo es noticia nacional, sino que también refleja las complejidades sociopolíticas que se viven en regiones como Puno, donde las comunidades locales juegan un papel crucial en la implementación de justicia. La atención está puesta ahora en las acciones que puedan emprender las instituciones del estado para resolver esta situación y evitar que se repitan eventos similares en el futuro.

El desenlace del caso y las que sean adoptadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público serán seguidos de cerca, dada la implicancia que podrían tener en la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades en toda la región.