Consumidores denuncian “estafa” en promoción ofrecida en supermercado por Black Friday

“Revelación: jueves 28 de noviembre a las 10:00 a.m.”, se podía leer en el anuncio que supermercados Tottus compartió en sus redes sociales, generando una gran expectativa sobre las ofertas que se desplegarían en el marco de la Black Week. En la comunicación, la empresa prometía descuentos de hasta el 50% en una amplia gama de productos del hogar. Sin embargo, el entusiasmo de los consumidores resultó en algunas escenas de caos.

La noticia pronto se viralizó en plataformas digitales, donde circulaban videos que mostraban a los clientes en una situación de desesperación por obtener los artículos con supuestamente grandes descuentos. Las imágenes revelaron cómo la gran expectativa llevó a tumultos en varios distritos donde la cadena de supermercados Tottus tiene presencia.

Días previos al evento, Tottus había intentado crear misterio en torno a las ofertas, con citaciones puntuales para los consumidores. Esta estrategia, al parecer, resultó en un altísimo interés que luego se transformó en desorden y agitación cuando llegó el momento anunciado.

Consumidores denuncian “estafa” en promoción ofrecida en supermercado por Black Friday

Luego del entusiasmo por tener los productos en las manos y pasar por caja para pagarlos, varios clientes se llevaron una decepción e indicaron que estos artefactos tenían el mismo precio o incluso estaban más caros que en la web. “Estafa total, aquí todo el mundo dejando sus productos, porque están al mismo precio o más caros que la web. Todos indignados”, se le oye decir a una usuaria de un video de TikTok.

Poco a poco, los clientes fueron dejando los productos a un lado debido a que no estaban conformes con el precio al que eran vendidos, entre ellos, televisores, electrodomésticos y juguetes.

Cabe indicar que, previamente, esa empresa había precisado en sus redes que los descuentos eran de “hasta el 50%”, es decir que no todo estaría a mitad de precio. “Empezó el Black Week No lo dejes pasar y aprovecha los súper descuentos en teles, refrigeradores, lavadoras y muchísimos productos más hasta el 2 de diciembre”, indicaron en su mensaje en sus redes sociales.

Consumidores denuncian “estafa” en promoción ofrecida en supermercado por Black Friday

¿Cómo no caer en falsas ofertas?

En el contexto del Black Friday, que se celebra este 29 de noviembre, Indecopi ha emitido una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan realizar sus compras de manera segura y responsable, tanto en tiendas físicas como en plataformas virtuales. Este evento, conocido por sus atractivas ofertas, puede también presentar riesgos si no se toman las precauciones necesarias.

Una de las principales sugerencias de Indecopi es prestar atención a la publicidad de promociones y ofertas. Los proveedores deben informar claramente sobre las condiciones y restricciones para acceder a estas ofertas. Es crucial conservar toda la información proporcionada, ya que puede ser útil en caso de que se necesite presentar un reclamo. Antes de efectuar una compra, es recomendable verificar que el vendedor cuente con un RUC, un libro de reclamaciones y datos de contacto confiables. Para facilitar esta tarea, Indecopi ofrece la herramienta “Mira a quién le compras”, que permite verificar el historial del proveedor y así evitar posibles fraudes.

En cuanto a las compras en tiendas físicas, Indecopi aconseja mantener siempre la tarjeta a la vista y no compartir las claves secretas. Esta medida ayuda a proteger los datos personales y financieros del consumidor, garantizando una compra segura. Indecopi también sugiere consultar las Alertas de Consumo para verificar que los productos no estén en la lista de productos peligrosos. Además, se advierte sobre ciertas prácticas comerciales engañosas, como el “precio por goteo”, donde se anuncian tarifas atractivas pero se añaden cargos que incrementan el costo final, y las “trampas por suscripción”, que utilizan pruebas gratuitas para vincular medios de pago a suscripciones no deseadas. Los consumidores pueden presentar un reclamo a Indecopi a través de varios canales de atención. Entre ellos se encuentran la plataforma “Reclama Virtual”, accesible en línea, las líneas telefónicas 224 7777 (Lima), y el 0800-44040 (regiones) y el correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe.