Congresista Flor Pablo denuncia ‘cacería política’ contra Francisco Sagasti: “Nos aseguró un proceso electoral limpio y transparente”

La congresista no agrupada aseguró que en el Congreso buscan deshacerse de potenciales rivales políticos - crédito composición Infobae Perú / Andina

La congresista no agrupada Flor Pablo calificó de “cacería política” el informe que aprobó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para inhabilitar por 10 años al expresidente Francisco Sagasti.

En entrevista con RPP, la legisladora señaló que si bien el exmandatario ha confirmado que no tiene intenciones de postular en las próximas elecciones generales, en el Parlamento estarían tomando estas decisiones “por si acaso”, es decir, por precaución.

“Yo creo que acá hay una cacería (...). En realidad (el objetivo) es bajarse a cuanto aparezca un actor importante, o pueda aparecer en la escena política. Hay que ganar las elecciones del 2026 a toda costa”, manifestó.

Sobre Sagasti, resaltó que “está libre”, a diferencia de otros exjefes de Estado, y recordó que durante su gestión “trajo las vacunas” y “que nos aseguró un proceso electoral que ahora nos permite seguir en democracia”.

En ese sentido, acotó que los comicios fueron limpios y transparentes. “Lo dicen los organismos internacionales, no lo decimos nosotros, a pesar de los gritos de fraude de un sector, que hay que aprender cuando se gane y más cuando se pierde”, subrayó.

Parlamentaria se encuentra en el ojo de la tormenta por realizar actividades proselitistas en semana de representación. | Andina

Como se sabe, al político del Partido Morado se le acusa de pasar al retiro a tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), para colocar a César Cervantes como el nuevo comandante general de la institución.

En diciembre del 2021, Francisco Sagasti fue elegido por sus colegas del Poder Legislativo como presidente del Congreso, y por lo tanto, del Perú, luego de que Manuel Merino renunciara a su cargo. Entre las exigencias de la población, que salió a protestar multitudinariamente a las calles, estaba investigar las muertes de Inti y Bryan, dos jóvenes que perdieron la vida durante las protestas contra el representante de Acción Popular.

Francisco Sagasti, expresidente de la República, presentó su nuevo libro "Incertidumbres" (Planeta, 2024) (Foto: Infobae/Carlos Diaz)

Sobre esta situación, Flor Pablo indicó que al tratar de inhabilitarlo, “le dan más bien una oportunidad de ir al pleno y sacar todas las evidencias (...) de todas las razones por las cuales él tomó esa decisión”.

“Creo que no saben, en su desesperación, (...) lo que está haciendo. Creo que le regalan una oportunidad a una persona tan honorable como Francisco Sagasti, a ir y darles una clase de por qué se toman decisiones y decencia”, añadió.

Por otra parte, la parlamentaria acotó que sigue teniendo aprecio por el Partido Morado, a pesar de haber renunciado a su militancia e inscribirse a Primero La Gente, junto a Susel Paredes y Alberto De Belaunde, otros antiguos miembros de la agrupación fundada por Julio Guzmán.

Salvador del Solar afirma que se debe archivar la denuncia en su contra - crédito composición Infobae Perú

Salvador del Solar también podría ser inhabilitado

Otro político que se encuentra en peligro de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos es Salvador del Solar, quien fue denunciado por su participación en el cierre del Congreso de la República del 2019, cuando él formaba parte del Gobierno de Martín Vizcarra.

Flor Pablo manifestó su deseo de que el abogado y actor continúe su carrera política, a pesar de que él también aseguró que no tenía intenciones de volver a este rubro.

“Yo quisiera no creerle, y ojalá se anime. Creo que es un político honesto y decente, con una gran capacidad. Tiene mucho que darle al país. Yo he sido parte de su Gabinete. Es un hombre absolutamente concertador, un demócrata a carta cabal, y lo puede decir la bancada fujimorista, con quienes él tuvo, por el rol que le tocaba, una cantidad de reuniones y negociaciones a las cuales no se prosperó y no se avanzó, justamente por el tipo de congreso que teníamos en ese momento, tan obstruccionista y tan duro, con esa mayoría fujimorista tan aplastante”, sostuvo.