“Esto sucede desde que el fujimorismo hace pataleta para imponer su voluntad”: Salvador del Solar critica la inestabilidad en Perú

Salvador del Solar fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra y ministro de Cultura durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Fotocomposición: Infobae

En una entrevista con Radio Santa Rosa, el ex primer ministro Salvador del Solar criticó la situación de inestabilidad política en Perú, señalando al fujimorismo y sus aliados en el Congreso como factores clave. Según Del Solar, esta crisis se debe a una “mayoría abusiva” en el Congreso que ha buscado imponer su voluntad en las decisiones del país, generando así un clima de confrontación constante con el Ejecutivo y afectando la democracia.

“Esto sucede desde que el fujimorismo y sus aliados en el Congreso, con una mayoría abusiva, han hecho pataleta para que las cosas se hagan a su manera”, afirmó Del Solar. Para el ex primer ministro, esta actitud ha desencadenado una crisis política sin precedentes, en la que el Congreso prioriza sus propios intereses por encima de la cooperación. “Estamos atrapados en una situación de inestabilidad constante”, añadió.

La percepción internacional y la vergüenza ante sus colegas

Del Solar explicó que esta inestabilidad afecta incluso la imagen de Perú en el extranjero. Con una carrera de más de diez años en Colombia, país con el que aún mantiene vínculos profesionales, el exprimer ministro relató que esta crisis le resulta embarazosa a nivel profesional. “Me da vergüenza cuando mis amigos colombianos me preguntan cómo es posible que en Perú haya un presidente nuevo ‘cada cinco minutos’”, expresó, señalando el impacto negativo de la crisis en la percepción internacional del país.

Una crisis sin precedentes en Perú

Al comparar la situación actual con la historia reciente de Perú, Del Solar destacó que “antes no era así”. Aunque el país ha enfrentado tensiones políticas en el pasado, explicó que este ciclo de inestabilidad comenzó a intensificarse en los últimos años, en un fenómeno que recordó a lo que sucedía en Ecuador hace algún tiempo. “Esto es algo que solíamos ver en Ecuador, pero ahora está pasando aquí”, apuntó, subrayando que esta crisis era poco común en Perú hasta hace poco.

Para Del Solar, el rol del Congreso ha sido decisivo en la actual inestabilidad. Explicó que cada vez que el Ejecutivo intenta “defender sus derechos” y resistir las imposiciones del Congreso, se desencadenan enfrentamientos directos que provocan una crisis de gobernabilidad. “Ahora vemos lo que ocurre cuando el Ejecutivo intenta resistirse para defender sus derechos”, subrayó, en alusión a los conflictos recientes entre ambos poderes del Estado.

Del Solar también cuestionó la insistencia del Congreso en imponer sus condiciones sin considerar los efectos en la estabilidad del país. “Nos hemos visto atrapados en un ciclo donde el Congreso, en lugar de colaborar, insiste en imponer sus condiciones”, afirmó.

Para el exprimer ministro, esta dinámica de poder ha tenido consecuencias negativas en la estabilidad política y social, y representa una pugna en la que el Congreso intenta imponer su visión por encima del interés nacional.

Salvador del Solar afirma que se debe archivar la denuncia en su contra - crédito composición Infobae Perú

Exige archivo de las denuncias constitucionales en su contra

Durante la misma entrevista, Del Solar también se refirió a las denuncias constitucionales que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso mantiene abiertas en su contra. Exigió que dichas denuncias sean archivadas, ya que el proceso ha caducado. “En este momento estamos esperando que la subcomisión recobre la memoria inmediata de cortísimo plazo, que el calendario solo le recuerde lo necesario, y que proceda conforme a la ley y a sus propios precedentes de las semanas pasadas, declarando que esto ya caducó”, afirmó.

Del Solar defendió su derecho a la caducidad ante críticas sobre un supuesto “aprovechamiento” de los plazos. “Mucha gente ha dicho que me estoy aprovechando de la caducidad, y aunque es cierto que la caducidad es un derecho, no quiero perder oportunidad para decir que me he defendido por el fondo”, explicó. Recordó que, pese a la caducidad, se presentó el 15 de octubre ante la subcomisión para defenderse. “No tienen ningún argumento contra mí”, añadió.

Advirtió también que, si la subcomisión no respeta el debido proceso, estaría incurriendo en una vulneración de sus derechos constitucionales. “Ahora solo queda esperar a ver si están en ánimo de hacer respetar la ley y declarar la caducidad. De no ser así, estarían omitiendo el respeto a mis derechos constitucionales, tanto en la cosa juzgada como en la caducidad”, indicó.

El ex primer ministro dejó abierta la posibilidad de recurrir al Poder Judicial en caso de que el Congreso decida ignorar los plazos de caducidad, destacando que el sistema judicial también puede intervenir para corregir acciones legislativas que vulneren derechos. “Si así fuera, quedará entonces el camino judicial para recordarle al Legislativo que el Judicial también es un poder y puede enmendarles la plana, sobre todo en casos así de groseros”, concluyó.