Tommy acusa a Deyvis de intentar ‘bajarse’ una de sus canciones: “Se cree el rey de la cumbia, envidia a su primo”

Tommy Portugal revela que Deyvis Orosco intentó ‘bajarse’ una de sus canciones. (Composición: Infobae)

La guerra de declaraciones entre los cumbiamberos continúa, y esta vez es Tommy Portugal quien alza la voz. En una reciente entrevista, el cantante de cumbia hizo fuertes revelaciones sobre Deyvis Orosco, a quien acusa de intentar bloquearle una de sus canciones.

La tensión entre Deyvis y su primo Bill Orosco, que ha estado en boca de todos en las últimas semanas, también afecta a otros artistas del género. Según Tommy, el “Bomboncito” no solo le puso obstáculos a su primo para que no pueda cantar los temas de Néctar o usar su apellido, sino que también intentó apropiarse de una de sus canciones.

“Me parece mal que Deyvis le ponga trabas a su primo Bill, pero no solo a él, también lo hizo conmigo. Hace poco saqué una canción que pegó bien en redes sociales, y al poco tiempo el compositor me llamó para decirme que Deyvis le había pedido que me bajaran la canción porque él la quería cantar. Eso no está bien”, comentó Tommy, visiblemente molesto a un diario conocido.

Tommy Portugal revela que Deyvis Orosco intentó bajarle una canción.

El cantante agregó que lo más importante en la música es la competencia sana, dejando que sea el público quien elija qué quiere escuchar. “Uno tiene que dejar que el público elija qué escuchar y competir de manera justa. Lo que hace Deyvis con su primo es evitar esa competencia”, añadió a El Popular.

En cuanto a la relación de Deyvis con Bill, Tommy opina que el cumbiambero no duda que siente celos de su primo. “Creo que Deyvis se siente el número uno, el rey de la cumbia. Se preocupa por la competencia, tal vez porque teme que su primo Bill lo supere, o que le quite el trabajo”, explicó.

Además, Tommy hizo referencia a la existencia de “argolla” en el mundo de la cumbia. “Cuando entro a una radio y Deyvis está allí, me bajan la música y me ponen a un costado. No sé si es casualidad, envidia o influencias, pero eso pasa”, señaló al medio citado.

Tommy Portugal revela que Deyvis Orosco intentó ‘bajarse’ una de sus canciones. (Composición: Infobae)

Finalmente, el cantante dejó claro que, en su opinión, Deyvis debería centrarse más en su carrera y no estar metiendo “cabezas” a los demás artistas. “Si su carrera va bien, como se dice con la serie ‘Tu nombre y el mío’, debería estar tranquilo y seguir trabajando. No entiendo por qué se mete con los demás”, concluyó Tommy.

Con estas declaraciones, el cantante de cumbia Tommy Portugal se sumó al creciente conflicto entre los Orosco y dejó claro que en la competencia musical, todos deben tener la oportunidad de brillar sin bloqueos ni actitudes negativas.

Tommy Portugal revela que Deyvis Orosco intentó ‘bajarse’ una de sus canciones. (Composición: Infobae)

Tommy Portugal y la vez que le pidió a Deyvis Orosco más compromiso en apoyar a jóvenes cantantes

Hace poco, en un live que rápidamente fue capturado y difundido por el portal Instarándula en sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ Tommy Portugal dejó en claro que sus comentarios no buscan generar enemistad con Deyvis Orosco, sino más bien resaltar la importancia de fomentar el crecimiento de nuevos cantantes en la escena musical peruana.

“Él fácilmente desde su posición podía ayudar a jóvenes de su barrio, así como lo hizo su papá conmigo y seguramente lo hizo con mucha gente”, afirmó el cumbiambero, subrayando el legado solidario que dejó el difunto vocalista del Grupo Néctar en la industria.

Tommy Portugal volvió a criticar a Deyvis Orosco. (Foto: Captura de IG)