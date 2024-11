“Capturen a Nicanor y Vladimir Cerrón”: La orden de Dina Boluarte a la Policía, según Juan José Santiváñez

Titular del Ministerio del Interior se refirió a la situación legal del hermano de Dina Boluarte y el líder de Perú Libre. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Juan José Santiváñez, ministro del Interior de Perú, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) está en la búsqueda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y de Vladimir Cerrón, prófugo de Perú Libre. Ante los cuestionamientos por parte de la mandataria y otros ministros, aseguró que la única orden dada por la jefa de Estado a su despacho es que la PNP cumpla con su trabajo.

En una entrevista con el programa Punto Final, Santiváñez explicó que, prueba de ello es que antes de que se dictara la medida de 36 meses de prisión preventiva contra el mayor de los Boluarte Zegarra, la PNP ya había implementado vigilancia en su residencia y en las viviendas de otros investigados.

“La Policía está buscándolo, está cumpliendo con su trabajo. Previo al dictado de la sentencia, la Policía Nacional, conforme a las actas que tenemos y que son una prueba de ello, estuvo permanentemente con vigilancia en las jurisdicciones donde estaban y también, posteriormente después del dictado de la resolución y el mandato judicial. [...] La instrucción que he recibido de la señora presidenta de la república es que la Policía cumpla con su trabajo”, expresó.

Asimismo, negó cualquier vínculo personal con Nicanor Boluarte, asegurando que no lo conoce ni ha tenido contacto con él, y desmintió haber recomendado a Luis Vivanco como su defensa legal. “Es absolutamente falsa la declaración de ese supuesto testigo protegido. El doctor es reconocido como uno de los mejores penalistas del país y no necesita la recomendación de nadie, ha sido abogado de Luis Castañeda Lossio y otros. Sin embargo, yo no le he recomendado ningún abogado a Nicanor Boluarte, no tengo esa costumbre”, explicó.

Luis Vivanco es defensor de Nicanor Boluarte. | PJ

Por otro lado, sobre la clandestinidad de Vladimir Cerrón, quien está prófugo de la justicia desde octubre del 2023, cuando fue condenado a tres años y medio de prisión por el caso “Aeródromo Wanka”, aseguró que la Policía continúa en su búsqueda.

“La Policía Nacional del Perú está en constante participación de las actividades de investigación. El mismo comandante general lo ha informado y en el último mes se tuvo la intervención de seis propiedades en donde presumiblemente se tenía información que podría estar Vladimir Cerrón. No se tuvo éxito en el objetivo, pero se continúan con las investigaciones”, manifestó.

“Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con la señora presidenta sobre el tema de las acciones, o cuando nosotros rendíamos cuenta de las actividades que veníamos desarrollando en el Ministerio del Interior, la instrucción de la señora presidenta siempre ha sido promover la captura del señor Cerrón”, acotó.

Pedido del prófugo líder de Perú Libre fue rechazado. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Dónde está Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón?

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, mencionó que no se ha comunicado ni ha obtenido respuesta de su defendido desde que se desconectó en la audiencia realizada en el marco del caso Los Waykis en la Sombra. “Cuando el juez me pide que hable con él es que ya no tuve contacto hasta hoy. Esta decisión la ha tomado él de forma unilateral”, indicó.

En ese sentido, mencionó que “el señor no se está sometiendo a una decisión que él considera arbitraria emitida por un juez que no ha expresado ser imparcial, que tiene un tinte político y en ese contexto él ha preferido preservar su libertad frente a la resolución”.

Sobre Cerrón, lo último que se conoció fue que habría sido visto el domingo 3 de noviembre en el restaurante ‘Flor de Retama’, situado en la intersección de la avenida Aviación con Túpac Amaru, en las cercanías del centro de Pucallpa.

El líder de Perú Libre lleva más de un año prófugo de la justicia. La PNP continúa con operativos para dar con su paradero. (Fuente: Panamericana)

Según la información del noticiero 24 horas, el líder de Perú Libre estaba acompañado de una congresista, lo que motivó un rápido despliegue de la policía de inteligencia, aunque no lograron dar con su paradero.

En paralelo, el exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Henry Shimabukuro, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Cerrón se encontraría en la selva central. Según el exagente, el líder de Perú Libre se habría trasladado recientemente a la región que gobernó, y donde aún mantiene una red de contactos.

“[¿Sigue el Sr. Vladimir Cerrón en el Perú?] Sí, está en el Perú. [¿En qué región?] Posiblemente se encuentra en la Selva Central de nuestro país. [¿En Junín?] Sí, por supuesto”, respondió ante el presidente del grupo de trabajo parlamentario, Juan Burgos.