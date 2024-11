Harvey Colchado no volverá a la Diviac, asegura el ministro Juan José Santiváñez: “Moreno Panta lidera la unidad”

En #CuentasClaras, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que el coronel Harvey Colchado no será repuesto en la Diviac: "Ahora está al mando el coronel Franco Moreno Panta"

Harvey Colchado no retornará como jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), según confirmó el ministro Juan José Santiváñez. Esto se debe a que el actual líder, Moreno Panta, continuará al frente de la unidad, así lo aseguró Santiváñez al enfatizar la prescripción legal vigente. “Entiendo que ya la policía ha dejado sin efecto la separación temporal del coronel Harvey Colchado, pero eso no garantiza su retorno al puesto”, declaró el ministro, destacando que las decisiones de asignación son competencia exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP) y no del Ministerio del Interior.

En cuanto al levantamiento de la medida preventiva de Colchado, la decisión fue tomada por la Inspectoría General de la PNP. Según informó Canal N, la medida se dejó sin efecto tras analizar nuevos elementos en torno al caso que involucraba una torta de cumpleaños con supuestos diseños alusivos al allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte. La resolución específica indica que se encontraron discordancias que invalidan la relación entre la imagen de la torta y la de la residencia presidencial. “Se resolvió declarar absuelto al coronel Harvey Colchado de las infracciones graves y muy graves,” detalla el medio, refiriéndose a los resultados de la investigación administrativa que culminó con un informe concluyente.

Harvey Colchado fue exonerado de las infracciones relacionadas con una torta de cumpleaños, pero su reincorporación a la Diviac no está garantizada según las declaraciones del ministro Juan José Santiváñez. (Canal N)

A pesar de la absolución, el retorno de Colchado a su anterior cargo no está garantizado. Su defensa legal, encabezada por el abogado Miguel Pérez Arroyo, sostiene que el coronel debería ser reincorporado como jefe de la Diviac. Sin embargo, la PNP señaló a Canal N que tal decisión no recae en su jurisdicción, ya que fue una resolución emitida por el Ministerio del Interior. De esta manera, la solicitud de reinstalación deberá cursarse a través de “otra vía administrativa y ante el comando institucional de la PNP”.

El panorama se complica con la información adicional sobre la sanción impuesta a Colchado. Si bien el medio destaca que fue exonerado de ciertos cargos, el ministro Santiváñez, apoyándose en otra fuente no especificada, mencionó que Colchado habría recibido una sanción, lo que conllevaría el levantamiento de la medida provisional. “Entiendo que esta resolución implica una sanción”, destacó Santiváñez, aclarando la dualidad de la decisión administrativa. Esta circunstancia subraya las limitaciones legales y administrativas en el retorno de Colchado a su anterior puesto en la Diviac.

El debate sobre el mando en la Diviac también se centra en respetar las resoluciones ministeriales que mantienen a Moreno Panta a la cabeza. Santiváñez subrayó que “es Ilegal cambiar la designación” sin un debido proceso administrativo, asegurando que la estabilidad en los cargos de comando es esencial para el funcionamiento institucional. Asimismo, reconoció el trabajo realizado por Moreno Panta, describiéndolo como un oficial de “gran trayectoria que está ejecutando muy buenos trabajos”.

La Inspectoría General de la PNP levantó la medida preventiva contra Colchado tras analizar nuevas pruebas que desvincularon la imagen de la torta de la residencia presidencial de Dina Boluarte. (Canal N)

Por otra parte, las opiniones del abogado de Colchado, Pérez Arroyo, destacan que el levantamiento de la suspensión es un paso crucial para garantizar la justicia en casos donde las pruebas originales eran insuficientes. Este foro resalta el clima de discrepancia en las interpretaciones legales dentro de la inspección policial y el ámbito ministerial.

En resumen, aunque Harvey Colchado ha sido exonerado de determinados cargos relacionados con la controversia de la torta, su camino hacia el liderazgo de la Diviac seguirá siendo complicado. La falta de jurisdicción ministerial y las barreras legales impuestas por la PNP son factores críticos en este intrincado proceso de reintegración. El desenlace de esta situación dependerá del comportamiento de los procedimientos administrativos en curso y de la voluntad política para ejecutar cambios dentro de las normativas operativas de la División de Investigación.