Sicarios acribillan y calcinan a un hombre en Barrios Altos: vecinos denuncian falta de seguridad en la zona

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del Cercado de Lima. En la madrugada de este sábado, en el cruce de la Avenida Sebastián Lorente con el jirón Amazonas, en Barrios Altos, un hombre fue acribillado por sicarios, quienes, no conformes con el asesinato, quemaron su cuerpo hasta dejarlo completamente calcinado.

El crimen ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando la víctima, que caminaba por la zona, fue emboscada y ejecutada. En el lugar se encontraron tres casquillos de bala. Tras arrebatarle la vida, los agresores prendieron fuego al cadáver, dejándolo irreconocible. Sorprendentemente, los vecinos señalaron que no escucharon disparos en la zona, lo que generó aún más alarma entre los residentes.

“A las cinco de la mañana me vinieron a tocar la puerta y me dijeron que saliera a hablar. Yo les pregunté: ‘¿Qué voy a hablar?’ Y me respondieron: ‘Han matado a un hombre y lo han calcinado’”, comentó una vecina a Latina Noticias, y destacó que nunca antes se había registrado un crimen de esa magnitud en la zona, pero lamentó la falta de seguridad.

En la madrugada del sábado, un hombre fue ejecutado a tiros y su cuerpo quemado por sicarios en el cruce de la Avenida Sebastián Lorente con el jirón Amazonas. Captura: Exitosa

Investigaciones en curso para identificar a la víctima

Las autoridades han iniciado investigaciones para identificar a la víctima. Agentes de la Comisaría PNP de San Andrés acordonaron el perímetro hasta la llegada de los peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recabar pruebas que permitan esclarecer el crimen. El fiscal de turno también llegó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver calcinado, que aún no ha sido identificado.

La ausencia de cámaras de seguridad en la zona cercana a la Vía Evitamiento dificulta identificar a los responsables, y según los vecinos, la víctima no era del lugar, lo que sugiere que habría sido trasladado por los criminales antes de ser ejecutado.

Los vecinos denunciaron la ausencia de patrullaje policial en esta desolada zona, a pesar de lo afirmado por el gobierno sobre la labor de la Policía Nacional en el área.

Solo un porcentaje bajo de la población confían plenamente en la PNP - crédito Andina

“Nuestro Estado siempre menciona que hay bastantes policías, pero aquí no veo que cuiden nuestra comunidad. Prácticamente estamos abandonados”, denunció.

Nuevo crimen sacude Lima este sábado

La ola de criminalidad en Lima sigue fuera de control. Solo horas antes del trágico incidente en San Juan de Miraflores, un conductor de la empresa de transporte público ‘El Rápido’ fue ejecutado a tiros por presuntos sicarios.

Según informaron las autoridades, el crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. del viernes 22 de noviembre, en un paradero cercano al grifo Petroperú, en un momento de denso tráfico y aglomeración de pasajeros.

Testigos relataron que el bus se detuvo para dejar y recoger personas, cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron a la unidad y dispararon al conductor a quemarropa, causándole la muerte inmediata. La ráfaga de disparos sembró el pánico entre los presentes. Un pasajero resultó herido y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora con lesiones leves.

Los criminales atacaron al bus cuando se detuvo en un paradero. - Crédito: Composición Infobae Perú

La víctima, identificado como Gustavo Salazar Yachachi, de 45 años, trabajaba desde hacía tres años para la empresa de transporte ‘El Rápido’. Su muerte deja huérfano a un hijo de 12 años y ha conmocionado a sus compañeros de trabajo, quienes lo describieron como una persona muy apreciada.

En el lugar del crimen, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones, recolectando evidencias antes de proceder con el levantamiento del cuerpo. Entre las diligencias, se informó que se analizarán las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables y los vehículos involucrados en el ataque.

El asesinato de Gustavo Salazar no es un hecho aislado. Esta mañana, en la entrada a la zona de Huaycán de Pariachi, una motocicleta interceptó un bus interprovincial de la empresa Expreso Nacional, en la avenida Nicolás Ayllón, dejando al menos tres personas heridas, entre ellas el chofer de la unidad y dos más que se encontraban en el lugar.