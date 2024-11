Dina Boluarte busca recuperar el puente diplomático con Bolivia y Colombia, confirmó canciller Elmer Schialer

Cancillería se pronunció sobre situación diplomática. (Foto: Andina)

El Gobierno del Perú ha encendido los motores para retomar la normalidad diplomática con Bolivia y Colombia, países vecinos clave para la estabilidad regional. Así lo afirmó el canciller Elmer Schialer, quien señaló que el nombramiento de nuevos embajadores está en evaluación para garantizar una estrategia efectiva que cierre capítulos de tensiones y abra paso a una nueva etapa de cooperación.

Las relaciones diplomáticas del gobierno de Dina Boluarte con sus vecinos sudamericanos sufrieron un quiebre tras el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022, que culminó con su destitución y la llegada al poder de Dina Boluarte.

Este episodio dejó grietas que aún se intentan reparar, especialmente con Bolivia, cuya frontera compartida de más de mil kilómetros convierte al país en un socio estratégico.

“Bolivia es un país fundamental para nosotros. Aquello que suceda allí puede tener repercusiones inmediatas en el Perú”, explicó Schialer en una entrevista con la agencia internacional de noticias EFE. Aunque las funciones de los embajadores cesaron por razones administrativas, el Gobierno peruano evalúa el mejor momento para designar nuevos representantes y evitar cualquier señal errónea que pueda empeorar las tensiones.

Colombia, avances positivos; México, un desafío constante

En contraste con la cautela mostrada hacia Bolivia, Schialer destacó avances significativos en las conversaciones con Colombia, señalando que se trabaja para normalizar las relaciones bilaterales. Sin embargo, México sigue siendo un hueso duro de roer.

La gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador marcó un distanciamiento notorio entre ambos países, y el Gobierno peruano esperaba un cambio con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. No obstante, esa transformación aún no se materializa. “Somos resilientes y estamos atentos a cualquier señal de apertura por parte de México. Cuando llegue, no dudaremos en reciprocar”, afirmó Schialer, dejando entrever la complejidad de este vínculo.

Las relaciones diplomáticas con estos países no solo son cuestiones de protocolo; son hilos que tejen oportunidades económicas, sociales y culturales. Para el Perú, un error en el manejo de estos lazos podría generar impactos como un dominó cayendo sobre la estabilidad regional.

El camino hacia la reconciliación con los vecinos latinoamericanos no es el único frente abierto en la agenda internacional del Perú. Durante una reciente visita a Madrid, Schialer sostuvo reuniones con su homólogo español, José Manuel Albares, para reforzar la cooperación bilateral y asegurar el apoyo de España en la candidatura del Perú para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Reafirma su postura sobre Venezuela

De otro lado, Elmer Schialer declaró que el Perú no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente “democráticamente elegido” de Venezuela si asume el poder nuevamente el próximo 10 de enero. Según Schialer, Maduro se encontraría “fuera de la legalidad” de su propio país, lo que impide al gobierno de Dina Boluarte otorgarle reconocimiento oficial, informó la agencia EFE.

El canciller peruano expresó su deseo de que Maduro entregue el poder a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes considera los verdaderos ganadores de las elecciones del 28 de julio pasado. Schialer destacó que Perú está trabajando intensamente con países aliados para que González, quien actualmente reside en Madrid y ha solicitado asilo político tras denunciar fraude electoral en Venezuela, asuma la presidencia.

La postura de Perú se basa en que, a pesar de que los organismos electorales venezolanos han declarado a Maduro como ganador, su continuidad en el poder sería contraria a la Constitución venezolana. Schialer enfatizó que, bajo estas circunstancias, Perú no podría reconocer a Maduro como un presidente elegido democráticamente.