Bullying en Tacna: Escolar en riesgo de perder la vista tras ser víctima de presunto acoso escolar

Menor de 12 años podría perder la vista de un ojo tras presunto caso de bullying en Tacna. (Foto REferencial / Andina)

Un presunto caso de bullying en el colegio Guillermo Auza Arce, ubicado en el distrito Alto de la Alianza, Tacna, ha dejado a un menor de 12 años gravemente herido en uno de sus ojos.

Según informó la madre del estudiante, el lunes, durante clases en un aula de primero de secundaria, un grupo de compañeros rompió una regla y la arrojó, impactando en el brazo del menor antes de rebotar y herir su ojo derecho.

“Me hace entender que el compañero le había lanzado la regla que le chocó en el brazo y después rebotó en el ojo. Luego, en el salón lo vieron sangrar y mi hijo se puso a llorar”, declaró la madre a RPP.

También denunció que la psicóloga del colegio, lejos de tomar medidas inmediatas, solo le indicó al menor que se lavara la cara, y no fue sino hasta varios minutos después que se solicitó una ambulancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Menor perdería la vista de un ojo

Debido a la gravedad de su lesión, el martes, el menor fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Oftalmología en Lima, donde los médicos luchan por salvar su visión. Según informaron fuentes de Exitosa, el daño ocular es severo y existe el riesgo de que pierda la vista del ojo afectado. En este momento, el niño se encuentra en cama, sin apetito y atravesando un delicado estado emocional.

La madre, quien trabaja en una chacra en Locumba, también denunció que los padres del estudiante responsable de lanzar la regla no se han comunicado con ella, al igual que las autoridades del colegio.

La Unidad de Gestión Educativa Regional (UGER) de Tacna ha iniciado una investigación del caso. Asimismo, la Dirección Regional de Educación ha formado una comisión que comenzará formalmente las diligencias este lunes 25 de noviembre para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Reportan más de 2.000 casos de bullying en lo que va del año en Lima | Foto Referencial / Andina

Segundo caso de bullying en Tacna en menos de un mes

La semana pasada, un grupo de madres de familia del segundo grado de primaria del colegio Jorge Martorell Flores, ubicado en el cercado de Tacna, organizó una protesta exigiendo garantías para la seguridad de sus hijos, quienes, según los padres, han sido víctimas de agresiones por parte de un compañero de aula.

Las madres indicaron a Radio Uno que desde hace aproximadamente un año, un niño ha intimidado y agredido a varios de sus compañeros. De acuerdo con los padres, el agresor sería hijo de una regidora de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa, a quien exigen que su hijo reciba terapia psicológica. Además, aseguraron que solicitaron la intervención de la docente, pero la madre del menor acusado acusó a la profesora de discriminación, lo que resultó en la suspensión temporal de la maestra.

Apoderados del colegio Jorge Martorell Flores, en Tacna, realizan un plantón exigiendo medidas de seguridad para sus hijos tras denunciar agresiones de un compañero de aula. Foto: Radio Uno

Una de las apoderadas comentó: “Los niños ya no quieren ir a clases porque su profesora no estará. No se ponen a pensar en el daño que esto también causa a los demás niños. Exigimos seguridad para nuestros hijos, pues no hay garantía de que, si son agredidos nuevamente, haya una respuesta de la dirección con una solución”.

Otra mujer reveló que su hija fue agredida físicamente por el menor y que, al acudir a la regidora a reclamar, esta le respondió de manera indiferente: “¿Cuánto es? Se lo voy a pagar”.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna, Julio Alfonso Tapia Calizaya, aseguró que se tomará acción inmediata frente a estos casos de agresión escolar.

Más de 85 mil casos de bullying en la última década

Foto Referencial - Andina

El acoso escolar sigue siendo una de las principales preocupaciones en el Perú. Según el portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), entre septiembre de 2013 y septiembre de 2024, se han registrado 85.967 casos de violencia escolar, lo que refleja un alarmante aumento en los últimos años.

El nivel secundario concentra la mayor cantidad de denuncias, con un total de 49.519 casos. Estas cifras destacan la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y las medidas correctivas para frenar este grave problema.