Leslie Moscoso confiesa que Luis Sánchez la agredió cuando eran pareja: “Eso fue el detonante de todo”

La actriz cómica Leslie Moscoso habló abiertamente sobre su relación con Luisito Sánchez, exintegrante de la agrupación Skándalo y padre de su hijo menor. La sobrina de Ernesto Pimentel recordó algunos de los momentos más complicados de su romance, marcado por rumores de infidelidades y conflictos personales. Aunque hoy mantienen una relación cordial como padres e incluso comparten contenido en redes sociales, la actriz dejó claro que el pasado fue difícil de superar y que sus prioridades están enfocadas en su bienestar y el de su hijo.

Moscoso aseguró que nunca llegó a confirmar los rumores de engaños, pero admitió que estos generaron tensiones en la relación. “Se decían muchas cosas, yo no podría dar fe de algo que no me consta, que yo no lo he visto. Se hablaban de muchas infidelidades. De pronto sí había ya problemas entre nosotros, porque yo reclamaba y él reaccionaba de una forma que no era la adecuada”, comentó en declaraciones al diario Trome.

La situación alcanzó su punto crítico cuando, según la actriz, su entonces pareja llegó a agredirla físicamente, algo que marcó el final de su relación. “En un momento me alzó la mano, pero eso fue el detonante de todo. Ahí se acabó. Yo supe que no estaba bien. Yo no permitiría que alguien me toque, me lastime. Te podría perdonar hasta cachos”, afirmó la actriz, quien señaló que ese episodio fue decisivo para alejarse definitivamente del cantante.

Pese a las diferencias que tuvieron, Moscoso destacó que ambos han aprendido a mantener una buena relación por el bienestar de su hijo. No obstante, dejó claro que cualquier posibilidad de retomar su romance está descartada, a pesar de que Sánchez ha manifestado públicamente su intención de reconquistarla.

En la entrevista, la actriz también reflexionó sobre la inmadurez que ambos mostraron durante su tiempo juntos. “Todavía le falta. En ese momento los dos éramos muy inmaduros, jovencitos. Nos queríamos mucho, pero nos faltábamos el respeto y eso ya no estaba bien. Lo que más me dolió es cuando mi hijo nace y él se fue a celebrar el nacimiento de nuestro hijo”, concluyó. La vida de Moscoso y Sánchez ahora transcurre en caminos separados, pero con un esfuerzo conjunto por criar a su hijo, dejando atrás los problemas que en su momento marcaron su relación.

El duro momento de Leslie y Luis siendo padres

En otro momento de la conversación, Leslie Moscoso reveló algunos detalles de su relación con Luis Sánchez. Contó que luego de dar a luz, el cantante estuvo a cargo de su pequeño hijo durante los dos primeros meses de vida. Incluso lo cuidaba en las madrugadas, pero al tercer mes, desapareció y todo se iba destruyendo más.

“Él se va a celebrar y no aparece. Yo lo llamaba y su teléfono estaba apagado y no sabía nada de él. Entonces, yo tengo la imagen de una Leslie de 29 años, con un bebé de casi 3 meses en brazos. Toda la madrugada llorando con mi bebé en brazos, porque no aparecía él, lo llamaba y nada y al día siguiente tampoco. Él apareció al día siguiente por la tarde y lo que más me dolía, además era el escuchar, yo te dije y tú no escuchaste, porque no te importó, porque tú lo amabas. Pero eso no es amor, porque alguien que te ama no te lastima de esa forma, no te ocasiona ese dolor”, comentó sobre este difícil momento.