Policía acusado de asesinar a Sheyla Cóndor se quitó la vida: PNP encontró cuerpo de Darwin Condori en San Juan de Lurigancho

El suboficial de tercera Darwin Marx Condori Antezana —acusado del feminicidio de Sheyla Cóndor— fue hallado muerto en el tercer piso en el hostal La Perla, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL), según la información de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ante ello, optaron por trasladarlo a la Clínica San Juan Bautista, pero se confirmó su deceso.

La geocalización del equipo telefónico del efectivo fueron claves para realizar el seguimiento luego de conocerse las últimas imágenes de la joven de 26 años ingresando al departamento. Asimismo, el caso indignó a la ciudadanía por la indiferencia de las autoridades para atender el caso por desaparición.

“Para informar que está en investigación por la División especializada. Nosotros tuvimos información de que esta persona que está comprometida en este delito grave habría estado en esta jurisdicción de San Juan de Lurigancho. Lo hemos ubicado y trasladado a esta clínica”, declaró el coronel Obando a Panamericana.

Asimismo, la PNP ya tenía información que el sindicado como el asesino de la joven de 26 años se encontraba en este distrito, por lo que en un operativo se logró ingresar a más de 20 hostales.

PNP brinda detalles de cómo fue hallado el policía

De acuerdo con el atestado policial que accedió el citado medio, se precisa que la PNP llegó al hostal e ingresó a la habitación 303 tras contar con información de que una persona con características similares a Condori se encontraba al interior.

“Al ingresar a la habitación se le halló suspendido con una correa en el rack de una TV, por lo que el personal de la Policía procedió a brindarles los primeros auxilios, conduciéndole a la Clínica San Juan Bautista, donde certificaron que llegó cadáver”, se lee en el documento.

Como se recuerda, los detenidos indicaron que el suboficial llegó hasta el condominio el día sábado 16 de noviembre con una persona desconocida, pero a los segundos se retiraron.

Abogada de la familia pide que se continúe con la investigación

La abogada de la familia de la víctima señaló que finalmente no encontrarán justicia no solo para Sheyla, sino también para las demás mujeres que lo denunciaron, pero no se les hizo caso.

“Esta situación llena de bastante impotencia, sobre todo indignación en virtud de que como defensa de la familia de la víctima evidencia una clara crisis en la salud mental. Estamos totalmente indignados por esta decisión”, refiere la letrada.

Además, pidió que se continúe con las investigaciones, debido a que podría ver más personas involucradas en el caso. En las últimas horas, también se conoció que los seis detenidos fueron liberados tras rendir sus manifestaciones y la vinculación con este efectivo.

Darwin Condori, suboficial de tercera de la PNP, fue señalado como presunto asesino de una joven de 26 años en Comas.

Ministro del Interior se pronuncia por suicidio de efectivo

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, confirmó la muerte del integrante de la PNP. El titular afirmó que al tomar conocimiento de la implicancia de Condori ordenó que se continúe con la investigación en la Inspectoría General.

Además, que se tome las medidas contra los efectivos involucrados en una violación grupal que se denunció en el 2023.

“La instrucción que acabo de dar al subcomandante general y al comandante general, por vía telefónica, es que a este señor no se le rinde ningún honor y ningún policía asiste a su sepelio. Inmediatamente, si tomo conocimiento del hecho, tengan en cuenta que serán pasados a situación de retiro”, indicó desde el Congreso.

Canales de emergencia

En Perú, las personas pueden denunciar casos de violencia de género y se debe atender el caso de inmediato.

Línea 100: Un servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen asesoría legal y apoyo psicológico. Se puede acudir de manera presencial a sus oficinas distribuidas a nivel nacional.

PNP: 105

