Paro nacional 13, 14 y 15 de noviembre va sí o sí: “El objetivo es llegar a la explanada donde se realiza el APEC”

Manifestación del paro nacional de 72 horas buscará llegar a la sede del APEC Perú 2024 en San Borja.

El gremio de transportistas, que impulsó la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha —que agrupa a más de 300 organizaciones sociales y sectores en todo el Perú— confirmó que el paro nacional de este miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de noviembre va sí o sí.

En diálogo con Infobae Perú, diversos dirigentes lamentaron que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se haya reunido con un grupo que “no representa a nadie” para tratar de desvirtuar la información y engañar a la ciudadanía en cuanto a la realización de esta nueva medida de fuerza.

“Son personas que persiguen sus intereses y no representan al pueblo. Nosotros como gremios representamos a miles y miles de personas que hoy en día están asesinando a cada hora en todo el país”, manifestó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

“Por eso mismo, ratificamos a nivel nacional que este 13, 14 y 15 de noviembre habrá paro en el Perú. Hemos ido a varias regiones para ratificar la medida de fuerza. Desde Piura hasta Tacna está confirmado el paro nacional”, agregó.

Paro nacional de este 13, 14 y 15 tendrá una nueva estrategia y no habrá marcha hacia el Congreso de la República. (Foto: Composición)

¿Cómo se desarrollará el paro nacional?

La intención de las protestas de esta semana es aprovechar que los ojos de gran parte del planeta estarán puestos en Lima debido a la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Perú 2024 —por lo que arribarán al país una veintena de líderes mundiales— para mostrar al exterior la cara del Perú que se encuentra golpeada por la crecida del crimen organizado, el sicariato, la extorsión, entre otros delitos que no dan tregua.

Para ello, los gremios, organizaciones sociales, federaciones estudiantiles, entre otros sectores, tienen planeado llegar hasta las adyacencias del Centro de Convenciones de Lima, el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Gran Teatro Nacional, instalaciones contiguas ubicadas en el distrito de San Borja en donde se celebrarán los encuentros entre los dignatarios internacionales.

“Van a concentrarse en todos los conos. Los compañeros de Lima Norte ya saben por donde ir, los de Lima Sur también, y así en todos lados de la ciudad. Van a dirigirse directamente hacia la Plaza San Martín. Luego, el objetivo va a ser llegar a la explanada en San Borja donde se va a realizar el APEC”, declaró a este medio Richard Bernachea, presidente de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú como representante del Auto Colectivo de Lima y Callao.

“El objetivo ya no es ir al Congreso. Ellos van a estar en semana de representación, no van a estar los congresistas, solamente va a estar el oficial mayor. Él no tiene nada que ver en ese tema”, continuó.

Son varias las calles y avenidas de San Borja que estarán cerradas por la cumbre del APEC 2024. (Foto: ATU)

¿Cuáles son las exigencias de este paro nacional?

Las exigencias de este paro nacional siguen siendo las mismas que motivaron las medidas de fuerzas anteriores: la derogación de la Ley 32108 (Ley contra el crimen organizado), el archivamiento del proyecto de ley relacionado al Terrorismo Urbano y mayor enfasis en la lucha contra la seguridad ciudada.

Bernachea Villanueva comentó que depende del Ejecutivo y Legislativo que las manifestaciones cesen, de lo contrario, si sus reclamos siguen cayendo en saco roto, las protestas continuarían en próximas jornadas.

“No hay voluntad por parte de las autoridades, ni de la presidente Dina Boluarte ni del Congreso. Sino, ya nos hubiesen llamado para ver qué acuerdo podemos tomar. Solo depende del gobierno que se levante la protesta”, lamentó.

“El primer día (13 de noviembre) se concentrará en la plaza San Martín y luego vamos a la APEC. Si no hay respuesta de parte del gobierno, las bases acordarán tomar otras acciones para el 14. Y el 15 ya sería otro tipo de medida. Si no pasa nada en los tres días, se vendrán otros paros con el apoyo de otros sectores”, advirtió.