Juliana Molina expresa su apoyo a Gian Marco con conmovedor mensaje en su difícil momento de salud

Gian Marco anuncia posposición de su gira de conciertos | Instagram/Gian Marco

Gian Marco ha anunciado, a través de sus redes sociales, que suspenderá temporalmente su carrera artística debido a serios problemas de salud que requieren atención médica. El artista, quien ha sido un referente de la música peruana y latinoamericana, se vio obligado a tomar esta difícil decisión después de enfrentar complicaciones físicas que le impiden seguir con su agenda. Su pareja, Juliana Molina, ha respaldado públicamente su decisión, demostrando el apoyo incondicional que le brinda en este complicado momento.

Hace unas semanas, la productora del evento, Macanudo, informó que el reconocido cantante había recibido una orden médica de descanso absoluto de 24 horas debido a una fuerte lesión en la columna. Esta lesión le obligó a cancelar su presentación en La Cúpula de las Artes, en Santiago de Surco, evento que había generado gran expectativa entre sus seguidores. Aunque en un primer momento se esperaba que Gian Marco se recuperara rápidamente, su salud no evolucionó como se esperaba.

Desde una clínica local, Gian Marco compartió la noticia de su decisión de suspender todas las presentaciones restantes de este año. “Ya voy una semana internado, con bastón en mano [...] No estoy al 100%, no puedo trabajar así. Tengo que andar con bastón con mucho cuidado, y en el escenario, así no puedo estar, no se puede”, confesó con visible pesar. A pesar de este golpe, el cantante se mantiene positivo y agradece el incondicional apoyo de sus fans.

Gian Marco anuncia la suspensión temporal de su carrera artística por problemas de salud. Instagram/@gianmarcooficial

“El amor cura, el amor todo lo sana. Y cuando hay amor, no hay miedo, hay ganas”, expresó, reafirmando su determinación de regresar a los escenarios en 2025, una vez que se haya recuperado por completo. Mientras tanto, el ganador de tres premios Grammy Latinos regresará a Miami para continuar con su tratamiento y estar junto a su familia durante este proceso de recuperación.

El mensaje de Juliana Molina

Luego de que Gian Marco anunciara la suspensión temporal de su carrera artística debido a problemas de salud, su publicación en redes sociales se llenó de muestras de apoyo y palabras de aliento de seguidores, colegas y otros artistas. Sin embargo, uno de los que más destacó fue el de su pareja sentimental, Juliana Molina, quien con un simple, pero contundente “Te amo”, demostró su incondicional apoyo hacia el cantante peruano

“Te amo”, escribió la artista en la publicación Este tierno mensaje no solo refleja el amor que existe entre ambos, sino también la fortaleza de su relación en momentos difíciles.

Juliana Molina apoya a Gian Marco con un emotivo mensaje en redes sociales. Captura/Instagram

Juliana Molina, quien también es cantante, dejó claro que está dispuesta a acompañar a Gian Marco en todo este proceso de recuperación, brindándole el apoyo que necesita mientras enfrenta este complicado reto de salud. La sencillez y profundidad de sus palabras subrayan la importancia del respaldo emocional en tiempos de adversidad.

¿Quién es Juliana Molina?

Juliana Molina, una cantante y actriz colombiana de 34 años, ha ganado popularidad en Perú gracias a su participación en la segunda temporada de ‘La Voz Perú'. En su debut televisivo, interpretó la canción “Eclipse total del amor”, lo que le permitió recibir el respaldo de Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’, eligiendo finalmente integrar el equipo del artista venezolano. Aunque no logró ganar, su talento cautivó al público, quienes la apodaron cariñosamente “la colombiana”.

En 2016, Juliana Molina amplió su carrera artística participando en la película ‘Calichín’ junto a Aldo Miyashiro. Durante la promoción del filme, también grabó la canción “Caray” de Juan Gabriel, demostrando su versatilidad artística. Además de su faceta como cantante y actriz, Juliana es una apasionada de la cocina, especialmente de la comida saludable, lo cual comparte con sus seguidores a través de sus historias en Instagram.

A pesar de su creciente carrera, Juliana Molina ha preferido mantener una vida personal discreta, sin dar demasiados detalles sobre sus proyectos publicitarios. Su relación con el reconocido cantante peruano Gian Marco ha sido uno de los aspectos más comentados en los últimos tiempos, consolidando su presencia en los medios.

Juliana Molina, cantante y actriz colombiana, es la pareja del reconocido cantante Gian Marco.