Qali Warma: Denuncian que entregó conservas con carne de caballo a escolares de zonas alejadas de cuatro regiones del Perú

(Cuarto Poder)

El programa Qali Warma, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) encargado de la asistencia alimentaria escolar en Perú, fue denunciado por supuestamente distribuir conservas con carne de caballo a estudiantes de comunidades alejadas de Puno y otras regiones.

Noemí Alvarado Llanos, exfuncionaria de la empresa proveedora Frigoinca y actual testigo en una investigación de corrupción en Qali Warma, afirmó que los productos se etiquetaban como carne de res pero contenían carne de caballo, y que empleados de la institución adscrita al Midis recibían sobornos para no reportar esta irregularidad.

En su testimonio para Cuarto Poder, dominical de América Televisión, Alvarado señaló que la carne supuestamente de res se mezclaba o reemplazaba por carne de caballo, y que la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, utilizaba este producto en las conservas distribuidas en diversas regiones, incluyendo Puno, La Libertad, Áncash y Lambayeque.

“Así es, mezclado. Algunos lotes era puro caballo, otro puro res, otro mezclado”, sostuvo Alvarado, quien afirmó que trabajaba con Burga desde 2018, año en que ya se distribuían estos productos de manera fraudulenta.

Denuncian que Qali Warma distribuía conserva con carne de caballo. (Captura Cuarto Poder)

Según su relato, Frigoinca habría utilizado un esquema de sobornos para evitar que funcionarios de Qali Warma y Digesa denunciaran las irregularidades. Ella explicó que Burga le pidió vender carne molida a otras empresas bajo el nombre de res, aunque realmente se trataba de carne de caballo.

“El señor Nilo Burga me dice para vender a la empresa ‘Nutri Sabor’ la carne molida. Él me dio una empresa que se llama ‘Food Mix’. Entonces, empecé a vender la carne de res al señor Josías. La carne se traía de la provincia de Huancayo, se molía y se vendía como carne de res, pero era de caballo”, declaró al mencionado medio.

Además, la denunciante mencionó que Frigoinca aplicaba prácticas para abaratar costos, como mezclar la carne de res con aditivos y soya para incrementar el peso y volumen de los productos. Aseguró que los resultados de análisis de ADN realizados en 2018 en muestras de carne confirmaron la presencia de carne de caballo.

Qali Warma vuelve a estar en el ojo de la tormenta por mala calidad de los productos entregados. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Temor a represalias

El testimonio de Alvarado dejó al descubierto cómo la distribución de estas conservas provocó casos de intoxicación entre los escolares, incluyendo un incidente reciente en el colegio Gamaliel Churata, en Cabana, Puno.

La exfuncionaria afirmó que teme por su vida debido a posibles represalias por parte de Burga, quien, según ella, ha intentado localizarla para silenciarla. “Temo por mi vida. Mi abogado no sabe que estoy aquí. El señor Nilo Burga ya me está mandando a buscar, y él me va a silenciar. Lo conozco hasta donde es capaz”, declaró a Cuarto Poder.

Alvarado pidió a la Fiscalía ser aceptada como colaboradora eficaz para proporcionar evidencia de la corrupción y del fraude en el suministro de alimentos en Qali Warma. Además de grabaciones y fotografías, aseguró que posee registros de conversaciones que demostrarían cómo Frigoinca sobornaba a funcionarios para permitir la entrega de alimentos de baja calidad y evitar sanciones.

Respuesta de Qali Warma

Ante la gravedad de las denuncias, el director de Qali Warma, Pedro Ripalda, declaró que el programa tomará medidas para esclarecer los hechos y colaborará plenamente con la investigación.

Aseguró que seis trabajadores vinculados al caso fueron separados de sus cargos y que Qali Warma ha suspendido la distribución de productos de Frigoinca mientras se investiga. Ripalda también destacó la complejidad de la operación del programa, que distribuye alimentos en más de 65 mil escuelas a nivel nacional.

“Son situaciones de personas inescrupulosas que generan este tipo de situaciones; no es el programa. Asumimos responsabilidad y tomamos medidas correctivas. Distribuimos más de 157 mil toneladas de alimentos y llegamos a todo el territorio nacional, una operación compleja de alto riesgo”, explicó.

Pronunciamiento del Midis.