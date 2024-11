Advierten que estudiantes perderán 4 millones de horas de clase presenciales durante semana de APEC

El Gobierno oficializó la medida a través del diario oficial El Peruano - crédito Canal N

Organizaciones, especialistas y madres de familia rechazan la normativa del Gobierno de Dina Boluarte de implantar clases virtuales durante la semana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), 2.4 millones de estudiantes perderán cuatro millones de horas de clases presenciales debido a esta medida.

El Colectivo Volvamos a Clases Perú protestó en horas de la mañana de este viernes 8 de noviembre, en los exteriores del Ministerio de Educación (Minedu).

Norma Correa, miembro de la organización, saludó el gesto de la cartera de recibir a una delegación para dialogar sobre la normativa, a la cual calificó de “arbitraria”.

El decreto de días no laborables fue modificado por el Gobierno - crédito Normas Legales

“Hay un espacio para que el Gobierno recapacite. Como peruano, estamos orgullosos de ser sede APEC. Es un orgullo para el Perú. Sin embargo, esto no debe ir en contra del derecho de la Educación”, sostuvo en entrevista con Canal N.

Correa recordó, además, que desde finales de septiembre se han decretado cuatro medidas similares en Lima y Callao, debido a las manifestaciones. ”No podemos seguir cerrando la educación”, aseveró. También remarcó que muchos hogares del país no cuentan con un celular e incluso algunos no tienen una computadora, por lo que algunos estudiantes tendrían problemas para conectarse de manera online.

Infobae Perú dialogó con el José Luis Gargurevich Valdez, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, quien resaltó que esta decisión podría “encerrar” a muchas familias, teniendo en cuenta que una gran cantidad de padres y madres no pueden salir a trabajar, mientras sus hijos estén en el hogar.

“La escuela se convierte en una institución diaria en la vida de las personas. Es lo que lo hace predecible también para que yo pueda buscar empleo, para que yo pueda generar ingresos. Todos los hogares que tienen niños que no puedan dejarlo solos y que no tengan una persona que pueda hacer esa labor de cuidado, no va a poder dejarlo, entonces no va a poder salir, a generar ingresos, a buscar empleo, a trabajar”, explicó.

“Es una condena de encierro a todos por temor por algo que no está ocurriendo, por el temor que tienen de que pase algo”, agregó.

Cusco será sede de la reunión del APEC 2024 el 5 de junio en Urubamba. (GOB)

¿Qué dice el decreto del Gobierno?

Previamente, el Ejecutivo había oficializado que los días en que Lima será sede del foro APEC iban a ser no laborales, es decir, del 14 al 16 de noviembre. De estas fechas, dos caían el jueves y viernes, por lo que muchas escuelas ordenaron clases virtuales.

Las organizaciones argumentan que con la nueva norma, que dispone sesiones a distancia para el 11, 12 y 13 del mismo mes, sería una semana donde los alumnos no asistirían a las aulas.

En el Decreto Supremo N.º 123-2024-PCM también se establece que esos mismos días las entidades del sector público, ubicadas en las provincias de Lima Metropolitana, Huaral y Callao, de forma obligatoria deberán realizar teletrabajo.

En este caso se encuentran exceptuadas aquellas personas “que participan en la prestación de los servicios esenciales”, determinadas por cada entidad del sector público.

La Defensoría del Pueblo se pronunció en contra de las protestas - crédito composición Infobae Perú / Andina

Protestas no se detienen

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció un cambio en la estrategia de las protestas que se realizarán entre el 13 al 15 de noviembre, durante las fechas del APEC, en Lima.

A diferencia de manifestaciones anteriores, los gremios no se dirigirán al Congreso de la República, sino que tomarán otra ruta, mencionó.

Durante estos días, más de 300 gremios se unirán en un paro nacional para exigir al gobierno de Dina Boluarte mayor seguridad ante la creciente ola de extorsiones y sicariatos que afecta al país.

La Coordinadora Nacional de Lucha, que agrupa a diversos sectores y organismos sociales, ha convocado esta medida de fuerza para coincidir con las actividades del APEC, con el objetivo de visibilizar ante los líderes mundiales la crítica situación que enfrentan los ciudadanos peruanos.