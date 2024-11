Huelga en Corpac amenaza la cumbre APEC 2024: Las razones detrás del paro de 48 horas en el Aeropuerto Jorge Chávez

El Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de CORPAC S.A. (Sineacor) anunció que tomará esta medida de fuerza para exigir el pago de bonos ordenados por arbitrajes. - Andina

Un nuevo gremio se suma a la lista de protestas que se realizarán en el marco Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), aunque no por motivos de seguridad ciudadana. El Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de CORPAC S.A. (Sineacor), anunció que tomarán esta medida de fuerza los días 13 y 14 de noviembre, fechas que coinciden con el evento internacional.

En una carta enviada al coronel PNP Herbert Matheus, jefe de la Seguridad Aeroportuaria, se indica que la paralización iniciará el 13 de noviembre a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta el 15 de noviembre a las 7:00 a.m. El documento también solicita que se proporcione “apoyo policial preventivo frente a cualquier contingencia que pueda presentarse durante esos días”.

Según Manuel Málaga, secretario general de Sineacor, los trabajadores de este gremio no son operadores aéreos (quienes se encuentran en las torres de control), pero sí trabajan de forma integral con ellos brindando información crucial para el desarrollo de los vuelos a nivel nacional.

“(Los especialistas aeronáuticos) es un sector operativo de Corpac que se encarga de difundir información meteorológica, aeronáutica, mensajes de planes de vuelo, mensajes de notificación a los pilotos (...). La meteororlogía es la información principal para la aviación”.

“Es el 80% de la información que se transmite por el sistema de Corpac. Sin esa información no se realizarían las operaciones aéreas. Un piloto y la compañía misma está interesada en saber el estado del tiempo de os diferentes departamentos de Perú, sudamérica y el mundo. (...)”, indicó Málaga en ANP Radio.

Sindicato pide pago de S/ 1.5 millones

Infobae Perú se contactó con el representante sindical para conocer más sobre los motivos que llevaron al sindicato a la huelga, y pudo conocer que la deuda de Corpac con los 150 integrantes del Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de CORPAC S.A. (Sineacor) es de S/ 10 mil para cada uno de los trabajadores. Es decir, que la exigencia de los especialistas implica el desembolso de S/ 1.5 millones.

“Entre los 2 años serían 10 mil soles adeudados en promedio para cada uno de los afiliados al sindicato. No son aumentos, son bonificaciones de empleo. El pago es para cada uno”, indicó

Málaga indicó a Infobae Perú que el Ministerio de Trabajo citó a los representantes sindicales de Sineacor y a Corpac a un extraproceso para evitar la huelga de esta agrupación en la semana de la realización del Foro APEC. El encuentro se producirá este viernes 8 de noviembre en la sede del MTPE.

“Esperamos que ahí se solucione el asunto. Es lo que esperamos, no vamos a transar otra cosa. El viernes veremos la decisión que tome Corpac”, afirmó el dirigente en conversación exclusiva con Infobae Perú.

“Corpac está en condiciones de pagar”

El representante del sindicato también afirmó que la medida no se tomó recientemente, sino que fue una decisión que se gestó luego de una larga espera de los especialistas para que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), pagara los laudos arbitrales de los años 2022 y 2023, pues está obligada a hacerlo. El especialista también afirmó que la empresa tiene la capacidad para realizar el pago, pero que hasta el momento no lo ha hecho.

“Los árbitros han determinado que Corpac está en la capacidad de otorgar el dinero que han sentenciado. Hemos tenido la buena fe de esperar a la empresa hasta octubre (...) Nosotros en la última reunión el 28 de octubre hemos determinado realizar una medida de fuerza, porque es un arma que tenemos los trabajadores para que se nos atienda con mayor prontitud”, sostuvo el representante sindical.

Málaga afirma que el sindicato se comunicó con el gerente general de Corpac, José Rubio Travi, para indicarle que la situación “se está transformando en un proceso penal hacia él. Es el representante de la empresa (...) Fonafe no tiene que autorizar la partida presupuestal, solo tiene que firmarla. No tiene que analizar si va a cumplir o no porque es una sentencia que se tiene que cumplir y así la impugnen, tiene que cumplirse”.

El trabajador de Corpac afirmó que representantes de Corpac tuvieron una reunión con el directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), pero que hasta el momento no se ha comunicado a los integrantes de Sineacor cuál fue el resultado del encuentro. “Si hubiese sido positiva ya nos hubiesen dicho (...)”.

Actualmente, el conjunto de trabajadores que conforman Sineacor está empezando a sospechar sobre una posible “mala intención de no querer reconocer este pago”. Málaga argumentó que sus ideas son justificadas, pues hasta el momento no se ha producido la firma para proceder con el pago de los laudos arbitrales .

“Solo es una firma, no es para autorizar o para observar, es para cumplir. Como trabajadores les indicamos a una mesa de diálogo a Corpac que eso lo entendemos como una burla hacia nosotros. Ya no es un respeto al trabajador. Si ellos tuvieran conciencia de los trabajadores que somos, la importancia que tenemos dentro de la institución, ya hubieran firmado (...) detrás de nosotros hay familias que están esperando ese dinero, que no es tanto pero que es importante y necesario para nosotros”, dijo al medio citado.