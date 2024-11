Andrés Hurtado ‘Chibolín’ posee información secreta sobre juezas y fiscales, confirma su abogado: “La dará cuando estime pertinente”

Fuente: Cuarto Poder

La defensa legal del presentador Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias y lavado de activos, confirmó este domingo que su cliente posee información que podría vincular a magistradas y fiscales, aunque “por secreto profesional” no detalló el contenido de dichos datos.

“Podrá servir en su momento para que sea analizada por el Poder Judicial. Aunque no es materia de investigación en este caso, el señor Andrés Hurtado tiene información que puede servir para otro tipo de hechos. No puedo develar las estrategias procesales. Lo que sí puedo hacer es referir que tiene información y él puede darla en el momento que estime pertinente”, dijo el abogado Elio Riera en diálogo con Punto Final.

Enfatizó que, aunque el conductor cuenta con información relevante, su estrategia se centra en esperar la decisión judicial que revoque la prisión preventiva y en su lugar se dicte comparecencia con restricciones, un requerimiento que considera que tienen posibilidades de éxito. “Mi orientación es esperar la prisión preventiva porque tenemos muchas posibilidades de ganar”, aseguró.

Riera mencionó que la opción de acogerse a la colaboración eficaz sigue abierta, pero no la considera viable en este momento, dado que la información de Hurtado aún no califica como delito investigable. “La colaboración eficaz no está cerrada; es una posibilidad latente y él podrá hacerlo cuando lo considere oportuno. No considero viable acogernos a una colaboración eficaz con la información que tiene, aunque es relevante para que la Fiscalía pueda investigar a determinados funcionarios, si es que aplica”, dijo.

Poder Judicial evalúa el pedido de revocatoria de prisión preventiva contra el expresentador de televisión. (Fuente: TvPerú)

El letrado concluyó que dependerá de su propio patrocinado decidir si opta por alguna de las alternativas legales propuestas, como la confesión sincera o la colaboración eficaz. “Ha habido acercamientos de la Fiscalía, y en todo momento los fiscales tienen que brindar todas las garantías procesales. Está bien que Fiscalía lo proponga, ya dependerá de los justiciables si lo acepta o no”, comentó el abogado sobre las propuestas fiscales.

La semana pasada, durante una audiencia, Hurtado se declaró colaborador del Ministerio Público y pidió al juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, enfrentar su proceso en libertad. “Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”, señaló. El Poder Judicial deberá decidir en las próximas horas si dispone su libertad o su continuidad en prisión.

Entrega de sobornos

Según un informe de Hildebrandt en sus trece, el presentador ya ha declarado en dos ocasiones ante el Ministerio Público y confesó haber ofrecido sobornos para que María Vidal La Rosa Sánchez fuera elegida presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Durante su último interrogatorio, realizado el 23 de octubre en el penal de Lurigancho, admitió haber entregado dádivas, pagado almuerzos y organizado alojamiento para jueces superiores a través de su empresa.

Andrés Hurtado en una fotografía de archivo

La elección se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2022 y Vidal obtuvo una mayoría abrumadora. Aunque no reveló los nombres de los magistrados implicados, Hurtado se comprometió a entregar recibos para probar los “agasajos”. Además, siempre de acuerdo con el semanario, reconoció irregularidades en un contrato de arrendamiento de un inmueble para la Corte de Lima en Magdalena del Mar, firmado en 2023 por 31 millones de soles durante tres años, a favor de la empresa Inmobiliaria 2 S SAC, propiedad de David Chlimper.

El proceso fue directo, sin licitación y se completó en cuatro horas. Chlimper, al ser consultado, negó conocer a la jueza o a Hurtado, quien también implicó a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta en actividades ilícitas al sugerir su participación en el uso de empresas fachada dedicadas a la “venta de pavos y panetones” para recibir coimas. El abogado de Peralta, Benji Espinoza, no comentó al respecto.