Andrés Hurtado ‘Chibolín’ admitió que ofreció sobornos para asegurar elección de presidenta de la Corte de Lima, según H13

Andrés Hurtado en una fotografía de archivo. Foto: Poder Judicial

El presentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias y lavado de activos, admitió haber ofrecido sobornos para asegurar la elección de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, según un informe difundido este viernes en Hildebrandt en sus trece.

De acuerdo con el semanario, que cita fuentes oficiales, Hurtado ya ha brindado dos declaraciones ante el Ministerio Público, la última de las cuales ocurrió el pasado 23 de octubre en el penal de Lurigancho ante la fiscal Alejandra María Cárdenas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

En su declaración, el presentador detalló que a finales de 2022 intercedió a favor de Vidal La Rosa, quien fue finalmente elegida presidenta de esta institución judicial. Hurtado afirmó haber ofrecido dádivas, pagado almuerzos y organizado alojamientos a través de su empresa AFI Entertainment Company SAC para un grupo de jueces superiores con el objetivo de influir en la votación a favor de la magistrada.

La elección como presidenta de la Corte de Lima, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022, estuvo marcada por una votación secreta donde obtuvo una abrumadora mayoría de votos. En su confesión, el conductor no mencionó los nombres de los magistrados presuntamente “comprados”, pero se comprometió a entregar los vouchers que permitirían corroborar los “agasajos”.

Poder Judicial evalúa el pedido de revocatoria de prisión preventiva contra el expresentador de televisión. (Fuente: TvPerú)

Asimismo, según el semanario, Hurtado también confesó irregularidades en el contrato de arrendamiento de un lujoso inmueble para la Corte de Lima, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar. El documento, firmado en 2023, establece un alquiler por 31 millones de soles durante tres años, es decir, aproximadamente 10 millones de soles anuales.

El presentador reconoció que facilitó que la empresa Inmobiliaria 2 S SAC, propiedad de David Chlimper, hermano del exsecretario general de Fuerza Popular, ganara el contrato. El edificio, de 12 mil metros cuadrados, alberga actualmente juzgados laborales, constitucionales y contenciosos. La adjudicación fue directa, sin licitación, y se completó en tan solo cuatro horas.

De acuerdo con el informe, este contrato es el único que Inmobiliaria 2 S SAC tiene con una entidad pública, ya que no registra antecedentes en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). “No conozco a la jueza ni a Andrés Hurtado. Mi empresa Inmobiliaria 2 S es propietaria del 18.35% de acciones y derechos del edificio que ahora alquila la Corte Superior de Justicia de Lima. Respecto a la entrevista que me pides, lamento no poder otorgártela. El contrato está en registros públicos y puedes tener acceso a él. No tengo nada que agregar que pueda ser de interés”, dijo Chlimper al ser consultado por la revista.

Andrés Hurtado 'Chibolín' cumple prisión preventiva hasta marzo de 2026. (Foto: Andina)

Hurtado también implicó a la suspendida fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta en actividades ilícitas y sugirió su participación en el uso de empresas fachada dedicadas a la “venta de pavos y panetones” para recibir sobornos. La Fiscalía investiga posibles conexiones con la Universidad Alas Peruanas tras encontrar documentos contables durante un allanamiento a su vivienda.

El abogado de Peralta, Benji Espinoza, no emitió comentarios sobre las declaraciones de Hurtado, quien días atrás se declaró colaborador del Ministerio Público y pidió al juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, enfrentar su proceso en libertad.

“Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”, señaló en una audiencia reciente.