Periodista huye del régimen cubano y queda varado en el aeropuerto Jorge Chávez con su familia: “Retornar a mi país no es una opción”

El periodista cubano Enrique Díaz y su familia se encuentran varados en el aeropuerto Jorge Cávez. | Canal N

El periodista cubano Enrique Díaz Rodríguez se encuentra varado junto a su familia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, tras huir de la opresión del régimen cubano. Desde el 1 de noviembre, Díaz, reportero del medio independiente Cubanet, espera encontrar una solución a su situación, pero hasta ahora se siente atrapado en un “limbo migratorio”.

“No puedo salir ni puedo entrar, y retornar a mi país no es una opción”, declaró con desespero en una reciente entrevista con Canal N.

Huida del régimen cubano

La decisión de Díaz de abandonar su hogar en Cuba no fue sencilla. “Salí a las 9:00 p.m. huyendo del régimen dictatorial de Cuba”, relató. Su vida y la de su familia estaban en riesgo, especialmente la de su hijo de 18 años, quien podría ser reclutado para el servicio militar, una obligación que muchos jóvenes cubanos temen.

“Me dieron la alternativa de que si salía del país con mi hijo, no pasaba nada, pero si me quedaba tenía que afrontar las consecuencias”, explicó. Ante este ultimátum, la familia emprendió el viaje a Perú con la esperanza de llegar a El Salvador, seguido de Nicaragua, y luego continuar su camino hacia México.

El periodista cubano Enrique Díaz teme ser regresado a Cuba y que su vida corra peligro. | Canal N

Sin embargo, al llegar a Lima, la realidad fue mucho más dura de lo que habían anticipado. “Cuando llegué aquí para hacer el check-in para embarcarme a El Salvador, me informaron que Nicaragua había cerrado las fronteras para mi familia y para mí”, continuó Díaz. Atrapado entre las políticas migratorias de varios países y el temor de regresar a Cuba, se encontró en una situación desesperante.

Negativa a regresar y búsqueda de asilo

El periodista intentó buscar respuestas en Migraciones de nuestro país, donde le comunicaron que su única opción era ser devuelto a Cuba. “Eso lo consideré inaceptable, porque yo salí huyendo de Cuba”, enfatizó. Las autoridades migratorias no pudieron ofrecerle ninguna solución viable y, en lugar de ayuda, lo remitieron a la aerolínea que lo había traído. “¿Cómo Perú puede permitir que Nicaragua no me permita el ingreso? No entiendo”, se preguntó, resaltando la confusión y el desamparo que siente en este momento crítico.

Díaz viaja con cinco miembros de su familia: su esposa, su hijo de 18 años, su hija de 24 años, su yerno y su nieta de tres años. La situación es aún más complicada, ya que todos dependen de él. A lo largo de casi dos décadas de carrera en el periodismo independiente, Díaz ha sido testigo de numerosas arbitrariedades y amenazas en Cuba. “La vida de mi hijo está en juego, por eso regresar a Cuba no es una opción”, reiteró con voz temblorosa.

La voz de un periodista en peligro

Enrique Díaz Rodríguez se encuentra varado con su familia. (Foto: Cubanet/Ipys)

El periodista no solo se encuentra en una lucha por su propia vida, sino que también representa a muchos otros cubanos que enfrentan persecución por ejercer su derecho a la libertad de expresión. “Hacer periodismo en Cuba es algo muy peligroso. Con la última ley mordaza del país, te sientes acorralado. En Cuba, ser periodista es como ser un reportero de guerra”, describió. La presión ejercida por el régimen cubano ha llevado a muchos a buscar refugio en otros países, pero no todos logran cruzar las fronteras.

Busca asilo por razones humanitarias

Díaz hizo un llamado a las autoridades peruanas: “Yo simplemente le diría al gobierno de Perú que estoy en la capacidad de demostrar que, de regresar a mi país, yo corre peligro de muerte. Les pediría que me den el asilo por razones humanitarias. No quiero que mi familia corra peligro”.

Enrique Díaz Rodríguez se encuentra varado con su familia. (Foto: Ipys)

Su situación ha sido comunicada al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que ha solicitado a las autoridades peruanas que no lo devuelvan a Cuba. También ha hecho llegar su caso a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y a otras organizaciones internacionales.

Enrique Díaz Rodríguez no solo lucha por su vida y la de su familia, sino que también simboliza la resistencia de muchos periodistas cubanos que enfrentan la opresión y el silencio impuesto por un régimen autoritario.

Su historia es un llamado a la acción, un recordatorio de que la libertad de prensa y el derecho a buscar asilo son cuestiones que deben ser defendidas a nivel internacional.