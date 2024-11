¿Lula da Silva canceló su viaje a Perú para la Cumbre APEC 2024? Esto respondieron Gustavo Adrianzén y el canciller Elmer Schialer

Agencia internacional confirmó la ausencia de Lula da Silva en Perú. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La agencia Reuters informó que Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, canceló su participación en la cumbre de APEC 2024, programada para los días 14 y 15 de noviembre en Lima. La noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos, quienes se consultaron si tuvo que ver con las protestas convocadas para esas fechas ante el descontento contra el gobierno de Dina Boluarte.

Consultados por distintos medios, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el canciller Elmer Schialer indicaron que se enteraron de la noticia por los medios de comunicación, pero que, hasta el momento, no tienen una respuesta formal por parte del gobierno brasileño.

Además de advertir su sorpresa, el premier indicó que estuvo en distintas actividades y no pudo escuchar lo presuntamente expresado. “Teníamos al presidente Lula como invitado APEC y tendría que conversar con el Canciller para que me confirme o no lo que se afirma. Estoy hace una hora aquí y no tuve la oportunidad de confirmarlo, pero lo haremos ahora mismo”, declaró en diálogo con RPP.

Por su lado, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no cuentan con “ninguna notificación salvo aquella que el presidente Lula envió aceptando la invitación de la presidenta Dina Boluarte”. Es decir, de forma oficial, el Ejecutivo continúa contando con la presencia de Da Silva. “Hemos hecho las consultas, estamos esperando la respuesta oficial del gobierno de Brasil”, mencionó en Canal N.

Canciller indicó que están esperando la respuesta formal del Gobierno de Brasil. | Canal N

De acuerdo a la agencia, la decisión fue confirmada por un asesor presidencial, quien explicó que el mandatario brasileño optó por concentrarse en la próxima cumbre del G20, un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales, que se celebrará pocos días después.

Asimismo, mencionaron que desde que sufrió una lesión en la cabeza a principios de este mes, Lula ha modificado su agenda de viajes, priorizando su salud y la recuperación, por lo que ha cancelado distintos viajes. De esta manera, se descartaría que, de confirmarse su ausencia, sería por los temas internos que sufre el país.

¿Quiénes confirmaron su asistencia al APEC?

La cumbre APEC 2024 contará con la participación de destacados líderes mundiales. Entre ellos, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, han asegurado su asistencia al evento. Además, el presidente de Vietnam, To Lam, no solo participará en la semana de líderes del Foro APEC, sino que también realizará una visita oficial a Perú, como informó la Cancillería peruana.

El sultán Hassanal Bolkiah, jefe de Estado de Brunéi Darussalam, también ha confirmado su presencia en la cumbre, según declaraciones del canciller de su país. Asimismo, el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, se unirá a los líderes en este importante encuentro internacional.

En el ámbito empresarial, la cumbre contará con la presencia de figuras influyentes como Shou Chew, CEO de TikTok; Jaime Dimon, CEO de JP Morgan Chase; y Karen Bhatia, vicepresidenta de Google. Estos líderes empresariales participarán en las discusiones sobre el futuro económico de la región y las oportunidades de colaboración entre los países miembros de APEC.