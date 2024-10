Interbank anuncia suspensión de todos sus servicios financieros por dos horas ante filtración de datos

Según pudo saber Infobae Perú, las sucursales de Interbank suspendieron la atención habitual al público. La entidad emitió un comunicado disculpándose por esta interrupción

Interbank anunció este jueves la suspensión temporal de todos sus servicios financieros, programada para dos horas, tras detectar una filtración de datos que ha generado preocupación entre sus clientes. La medida se implementará desde el mediodía hasta las 14:00 horas.

“Queremos informarles que nuestros canales, tarjetas y medios de pago no estarán disponibles. Realizaremos una actualización de nuestros sistemas. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”, se lee en un mensaje enviado a sus usuarios.

Previamente, la entidad financiera había confirmado la “exposición de datos de un grupo de clientes por parte de un tercero sin autorización” y anunció la implementación de “medidas adicionales de seguridad para proteger las operaciones e información de sus clientes”.

“Queremos darte la tranquilidad de que Interbank garantiza la seguridad de tus depósitos y de todos tus productos”, aseguró al subrayar que sus protocolos de seguridad permanecen plenamente activos. También mencionó que puso en marcha un monitoreo especial sobre las operaciones e información de los clientes.

Comunicado de Interbak sobre suspensión de servicios por actualización de sistemas

En otra comunicación con sus usuarios, el banco ofreció una serie de consejos de seguridad y recordó la importancia de no compartir información confidencial, como contraseñas o números de tarjeta, a través de correos electrónicos o mensajes de texto. De igual modo, aconsejó evitar hacer clic en enlaces o descargar archivos de fuentes desconocidas, y recomendó no descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales de dispositivos móviles. Además, instó a los usuarios a bloquear cualquier comunicación que pretenda ser de Interbank, pero que no provenga de sus canales oficiales.

Tras la caída de sus servicios, Interbank enfrentó versiones de un supuesto hackeo, iniciadas en una cuenta de X (anteriormente Twitter) que publica incidentes de ciberseguridad. Sin embargo, la entidad no ha hecho mención del ciberataque hasta ahora. Según un supuesto hacker, los datos (nombres, fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, datos de tarjetas de crédito, CVV y contraseñas) fueron liberados tras no llegar a un acuerdo monetario con el banco.

En desarrollo.