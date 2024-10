Maialen Farfán retoma las redes sociales con un ‘story time’ lleno de reflexiones: “Quería desconectar para sanar”. (Captura: @maialenfarfan)

Maialen Farfán, hija del exfutbolista Jefferson Farfán, ha vuelto por todo lo alto a las redes sociales con un emotivo story time en el que compartió con sus más de 300 mil seguidores los motivos detrás de su ausencia y su renovada motivación como influencer.

Desde el inicio de su video, la joven confesó que sintió la necesidad de alejarse de la rutina para “sanar un montón de cosas a nivel personal” y dedicar tiempo a su bienestar, pero que ahora, tras un proceso de reflexión, regresa con el propósito de compartir más de su vida y formar una comunidad auténtica. “Necesitaba un tiempo para mí”.

En el clip, la engreída de la ‘Foquita’ relató cómo esta pausa le permitió reflexionar sobre sus prioridades. “Sentía que necesitaba un tiempo de desconexión para sanar un montón de cosas a nivel personal y quería un tiempo para mí”, comentó, haciendo referencia a la importancia de darse un respiro para poder volver con mayor claridad. Durante este tiempo, Maialen decidió visitar la playa para despejarse y pensar en todo lo que realmente quería lograr a través de sus redes.

Una nueva visión como creadora de contenido

Luego de meditar sobre su regreso, la influencer reveló que decidió retomar sus redes con un enfoque más auténtico y comprometido con sus fieles seguidores. “Llegué a la conclusión de que en verdad quería volver a compartirles un poco más de mi vida y tener como que una comunidad”, contó Maialen, expresando su intención de generar contenido donde sus seguidores puedan sentirse parte de una comunidad con buena vibra.

La joven detalló que aunque tuvo cierto temor de volver a la rutina y enfrentar la presión de las redes, finalmente se animó a regresar con una visión positiva y cargada de planes para interactuar más de cerca con sus seguidores con contenido que logre entretener.

Y es que, en esta nueva etapa, Maialen busca mostrar más de su vida diaria con videos más personales, como vlogs, get ready with me y story times. “Espero poder subir más contenido, voy a tratar de hacer muchos más videos así, hablando, contándoles un poco más de mi día a día”, adelantó, manifestando su entusiasmo por compartir desde la espontaneidad de su día a día hasta anécdotas que sus seguidores están ansiosos por conocer.

Al final de su video, Maialen Farfán cerró el mensaje con entusiasmo: “Espero que este reencuentro en redes sociales sea para algo positivo… Les estaré subiendo más contenido de todo lo que he venido haciendo. Les mando un beso, bye”. Así, una de las hijas del famoso pelotero marca un nuevo capítulo en su vida como influencer, dispuesta a crear contenido auténtico.

Darinka Ramirez y sus seguidores celebran su regreso

Como era de esperarse, Maialen fue recibida con mensajes de apoyo y cariño en sus redes sociales, donde muchos de sus seguidores expresaron lo mucho que la habían extrañado y su alegría por tenerla de vuelta. Entre los comentarios, destacaron palabras de aliento de Darinka Ramirez y muestras de admiración por su decisión de priorizar su bienestar personal. “¡Qué bueno que volviste, Maialen! Extrañábamos verte y saber de ti. Todos necesitamos un tiempo para nosotros”, comentó uno de sus seguidores. Otro usuario le escribió: “No sabes cuánto esperábamos este momento. ¡Bienvenida de vuelta y que todo sea buena vibra en esta nueva etapa!”.

Algunos seguidores aplaudieron su decisión de crear contenido con un enfoque más auténtico, señalando que su honestidad es lo que los inspira a seguirla. “Gracias por ser tan transparente, Maialen. Eres una inspiración para quienes te seguimos y aprendemos de ti”, comentó una fan. Otro mensaje destacaba: “¡Eres un ejemplo! Qué lindo saber que vuelves a redes con una nueva energía y para formar una comunidad de buena onda”.

