Magaly Medina estalla contra Cueva por demandar a Pamela López y querer sacarla de su casa: “¿A dónde se va a ir con tres niños?”

Magaly Medina critica a Christian Cueva por demandar a Pamela López por agresión y querer sacarla de la casa donde vive con sus hijos. Magaly TV La Firme.

En la edición del 28 de octubre de su programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina se refirió a la demanda que entabló Christian Cueva contra Pamela López en Trujillo, la cual terminó siendo archivada. En este documento, el futbolista pidió medidas de protección para garantizar su seguridad física, psicológica y moral. Además, solicitó que su aún esposa se retire de su casa, donde vive hoy en día con sus hijos.

“Solicito que dicten medidas de protección inmediatas para garantizar mi integridad física, psicológica y moral, entre ellas el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine”, se lee en la demanda del futbolista.

En la denuncia, Cueva detalló su versión del enfrentamiento ocurrido entre Pamela López y él en el ascensor. El futbolista sostiene que fue él quien sufrió el maltrato durante ese incidente, siendo víctima de “fuertes golpes” por parte de López. A raíz de ello, indica, quedó con marcas en el rostro que generaron burlas entre sus amigos y conocidos.

“Fui objeto de burlas por parte de mis amistades, quienes me dijeron ‘te golpeó tu esposa, sacolargo’, lo cual me afectó psicológicamente”, detalló.

Christian Cueva denunció agresión contra Pamela López. América Hoy

Magaly Medina furiosa con Christian Cueva

La conductora de TV se mostró indignada con la denuncia que entabló Christian Cueva contra Pamela López. Además, felicitó la decisión de la jueza de Trujillo, quien decidió no tomar el caso por ser la prima del futbolista. Pese a asegurar que no esta de acuerdo con el comportamiento de López después de su separación, no puede negar que lo que ocurrió en el ascensor fue una clara agresión de Cueva hacia la madre de sus hijos.

“Él dice que él es una pobre víctima y que todo el tiempo su todavía esposa cuando vivían juntos era parte de agravios, de tratos crueles y agraviantes. Qué trato más cruel y agraviante para una mujer es enterarte por la boca de las amantes que él era un hombre mentiroso, infiel y nada comprometido con su relación. ¿Eso no es ser agraviante? ¿Eso no es ser cruel? Esa también es una forma de ser cruel”, dijo la periodista.

La conductora de TV se refirió también a las supuestas burlas que ha recibido Christian Cueva debido a las presuntas agresiones de Pamela López. “Cómo puede decir que le digan ‘sacolargo’ es maltrato psicológico. ¿Y a ella que le digan ‘cachuda, indigna’? Porque además lo había perdonado tantas veces, sabiendo todo lo perdonaba una y otra vez”, cuestionó.

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por demandar a Pamela López.

Magaly Medina le recordó a Christian Cueva que el enfrentamiento en el ascensor ocurrió porque Pamela López se enteró que el futbolista había yapeado a Pamela Franco. “Ella lo cuestiona, pero cuando un hombre no quiere aceptar que está trampeando, te quieren voltear la tortilla echándote la culpa a ti. Él dice en esta demanda que él se fue para evitar pelear con ella porque le estaba buscando la bronca y él quería pasar la noche tranquilo, se estaba yendo a casa de sus papás. Bien tranquilo que se le nota, si claro”, dijo incrédula.

Finalmente, se refirió al pedido que hizo en su demanda, que su aún esposa sea retirada de la casa donde vive con sus hijos.

“Cómo vas a querer que tu todavía esposa, con tres niños pequeños, se vaya de la casa donde están viviendo. ¿A dónde se van a ir? Cómo puede un hombre, con todas las fallas que ha evidenciado en estos años, pedirle a su esposa que abandone la casa, el techo que vive con sus hijos. Qué terrible”, sentenció.

Christian Cueva denunció a Pamela López y pide que la retiren de su casa