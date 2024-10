Christian Cueva denunció a Pamela López por agresión y pide que la retiren de su casa: “Mis amigos se burlaron, me dijeron sacolargo”

Christian Cueva denunció agresión contra Pamela López. América Hoy

Los conflictos entre Christian Cueva y Pamela López son de nunca acabar. La abogada Rosario Sasieta se presentó el 28 de octubre en América Hoy para contar que el futbolista peruano denunció a su clienta por agresión física y psicológica, solicitando que sea retirada de la vivienda que compartían.

La denuncia fue presentada por Christian Cueva en Trujillo, donde pidió medidas de protección para garantizar su seguridad física, psicológica y moral, mencionando que López lo agredió en más de una ocasión. “Solicito que dicten medidas de protección inmediatas para garantizar mi integridad física, psicológica y moral, entre ellas el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine”, se lee en la demanda del futbolista.

Además, exigió que se prohíba cualquier forma de comunicación entre él y Pamela, incluyendo llamadas, redes sociales y otros medios electrónicos. La declaración de Cueva sorprendió a muchos, ya que en las imágenes capturadas por cámaras de seguridad en el edificio, se puede observar un altercado físico entre ambos en el ascensor, donde el propio futbolista fue visto jalando el cabello de su aún esposa.

Sin embargo, Cueva sostiene que fue él quien sufrió el maltrato durante ese incidente. En su denuncia, asegura haber sido víctima de “fuertes golpes” por parte de López, los cuales, según explica, le dejaron marcas en el rostro que generaron burla entre sus amigos y conocidos.

“Fui objeto de burlas por parte de mis amistades, quienes me dijeron ‘te golpeó tu esposa, sacolargo’, lo cual me afectó psicológicamente”, declaró el futbolista en su denuncia.

Detalla la agresión en el ascensor

El informe detalla además un incidente en el ascensor, cuando ambos se encontraban en su departamento en Trujillo. Según el relato de Christian Cueva, Pamela “le hizo problema” y comenzó a gritarle en ese momento, y cuando él intentó salir del ascensor para evitar el conflicto, ella lo habría seguido hasta la recepción parta continuar la confrontación. “La denunciada me gritaba y me jaloneaba en el ascensor; al bajar a recepción, ella se acercó y de espaldas me agredió causándome golpes”, afirmó.

Ante la denuncia presentada, el tribunal que evaluó la demanda decidió declararla inadmisible y ordenó el archivo del caso. Esto significa que, por el momento, Pamela López no enfrentará ningún tipo de restricción ni medida de alejamiento. La jueza encargada del caso consideró que no había pruebas suficientes que justificaran las solicitudes de protección y el retiro de López de la vivienda.

“El papel aguanta todo, pero ahí tenemos un poder judicial que pone los puntos sobre las íes. Del séptimo de Trujillo, pasó al sexto de Trujillo, y de ahí dijeron hay que verlo en Lima, porque la denuncia fue en Lima”, contó Rosario Sasieta.

Christian Cueva retiró el dinero del seguro universitario de sus hijos

Rosario Sasieta señaló que Christian Cueva estaría incurriendo en una violencia económica al querer que su aún esposa se quede en la calle con sus hijos. Recordó que sumado a ello, el futbolista retiró el dinero del seguro universitario de sus hijos con Pamela López, dejándolos sin ninguna protección si sus padres sufren algún tipo de accidente.

“Han retirado el seguro universitario de sus tres niños. Los ha cancelado y ha recuperado el dinero”, dijo la abogada. “Los niños se quedan en el aire si pasa algo”, añadió Sasieta.

Recordemos que Pamela López ya se había referido al respecto, dando detalles de lo sucedido. “Mis hijos tenían un seguro universitario, algo que habíamos pactado para asegurar su futuro, y él lo canceló. Se llevó el dinero de las cuentas, algo que me parece una falta total de responsabilidad como padre”, dijo indignada en aquella ocasión para América Hoy.

Christian Cueva retiró el dinero del seguro universitario de sus hijos. América Hoy