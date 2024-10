Mirtha Legrand le recuerda a Milett Figueroa su ‘currículum amoroso’: “Tenemos varios anotados”

Mirtha Legrand le recuerda a Milett Figueroa su currículum amoroso. La Noche de Mirtha

Milett Figueroa asistió al programa de la legendaria conductora argentina Mirtha Legrand, ¿La noche de Mirtha’, donde pudo compartir con varias figuras reconocidas. La presentadora le dio la bienvenida a la peruana y no dudó en hacerle llegar sus dudas, entre ellas su relación con Marcelo Tinelli pese a su edad y sobre su historial amoroso.

“Me vine a vivir a Argentina porque me enamoré”, dijo Milett Figueroa cuando le preguntaron sobre su relación con Marcelo Tinelli. Además, indicó que sí existió ese flechazo del que tanto se habla, su amor a primera vista. “Sí, me gusó, pero me negué al principio porque sentía que me iba a distraer. Por esos mandatos que dicen ‘no te enamores, concéntrate en tu trabajo’”, indicó la modelo peruana.

Lo que nunca imaginó es la intervención que haría Mirtha Legrand. Sin ningún tapujo dijo: “Pero yo leí tu currículum y tuviste varios novios Milett”, dejando a Figueroa sorprendida. “Eso no lo sabíamos”, dijo uno de los invitados, mientras otros expresaban su asombro. “Tuve tres novios”, respondió la peruana. “Tenemos ahí varios anotados”, continuó la experimentada conductora, sin ninguna intención de echarse para atrás.

“No, pero, la verdad que nunca me había enamorado de esta manera”, respondió Milett Figueroa, obteniendo una reacción incrédula de Mirtha. “¿En serio?”, consultó Legrand. La actriz peruana indicó que sí, y aclaró que sus anteriores relaciones solo fueron “enamoraditos de juventud”.

Mirtha Legrand continuó con sus inesperadas preguntas. “¿Se van a casar o no?”, consultó, obteniendo la risa nerviosa de Milett. “No hemos hablado de casamiento, pero estamos viviendo un momento hermoso, que queremos disfrutarlo. Y si no se da al final, se agradece igual el amor”, respondió la novia de Marcelo Tinelli.

Mirtha Legrand lle hace incómoda pregunta a Milett Figueroa. La Noche de Mirtha

Milett Figueroa responde sobre la diferencia de edad

Desde que fue presentada en el programa. Milett Figueroa pudo saborear las preguntas directas de Mirtha Legrand, quien no dudó en consultarle sobre su noviazgo con Marcelo Tinelli. “Sí, estoy muy enamorada, la verdad. Así que cada vez que hable de él va a ser un poco cursi”, acotó nerviosa.

Al ser consultada si lo había visto antes de llegar a Argentina, Figueroa señaló que sí, “pero muy eventualmente. No me había puesto a ver un programa, pero sí sabía de él”.

Milett Figueroa se incomodó con comentario sobre Marcelo Tinelli: “Es mucho mayor que tú” | El trece

Es ahí cuando Mirtha Legrand le hace hincapié sobre la diferencia de edad con su novio. “Es mucho mayor que vos”, le mencionó. “El amor te potencia. Sí, es verdad. Es algo muy hermoso que te da la vida. Es un regalo hermoso que hay que disfrutar porque a veces está, a veces no está. Así que mientras esté, hay que disfrutarlo”, fue la respuesta de una nerviosa Milett.

En otro momento, la conductora le preguntó sobre cómo se lleva con los hijos de Marcelo Tinelli, teniendo en cuenta que son mayores y son celosos.

“Sí, cada uno tiene vida independiente. Son celosos. Yo soy celosa como hija, así que a mi mamá la celo un montón. Pero también dejo que sea feliz. Claramente, hemos tenido todo un año completo para conocernos y todavía cuando hay momentos para compartir, se disfrutan mucho”, indicó.

Mirtha Legrand le recuerda historial amoroso a Milett Figueroa. La Noche de Mirtha