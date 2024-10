Ignacio Baladán y La Segura anuncian que serán papás con emotivo video: “La familia se agranda”

Ignacio Baladán y Natalia Segura, conocida como La Segura, anunciaron una de las noticias más especiales de sus vidas, serán papás. A través de un emotivo mensaje en Instagram, la pareja compartió la felicidad que sienten por la llegada de su primer hijo, reflejando la profunda unión que ha surgido entre ambos.

La influencer colombiana, La Segura, abrió su corazón ante sus seguidores, compartiendo la emoción que sintió al enterarse de su embarazo y el significado especial que esto tiene en su vida. “Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida”, empezó la influencer.

“Hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida”, continuó La Segura, destacando el gran amor que sentía por Ignacio Baladán y lo emocionada que se sentía de que pronto se convertirían en padres.

“Después de ver el resultado sentí pánico de pensar que no sabía nada de cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre, el amor que siento es inexplicable y solo sueño con el momento en el que vea su carita por primera vez… Te amo hijo o hija mía, me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí el mejor padre que hubieras podido tener”, finalizó la colombiana.

Ignacio Baladán y La Segura serán papás.

Ignacio Baladán le dedica mensaje a La Segura y a su bebé

Ignacio Baladán, por su parte, expresó la emoción de cumplir su sueño de convertirse en padre. “Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré”, escribió el uruguayo.

En su mensaje, el influencer destacó las cualidades que más admira en su pareja, resaltando que siempre supo que era la indicada para seguir un camino juntos. “Sos una mujer que admiro por tu fortaleza, tu nobleza, tu gran amor a los demás y por tu lealtad. Estoy feliz porque siempre soñé ser papá, vos me lo estás haciendo realidad. Estoy emocionado por esto y estoy seguro de que vamos a formar la Familia que ambos soñamos. Acá te estamos esperando con todo el amor del mundo tu mamá y tu papá, estamos muy felices y te amamos”, finalizó.

Ignacio Baladán y Natalia Segura serán papás. crédito @ignaciobaladan/IG

La publicación en redes sociales estuvo acompañada de reacciones y comentarios llenos de alegría y felicitaciones por parte de amigos, familiares y fanáticos. La pareja, que ha compartido detalles de su relación en redes sociales desde sus inicios, se prepara ahora para vivir juntos un nueva etapa de su relación.

La Segura tiene 4 meses de embarazo

La pareja no solo hizo este anuncio a través de las redes sociales, también preparó una serie de videos para sus seguidores y hasta para su grupo de amigos. A través de sus historias de Instagram, Ignacio Baladán y La Segura mostraron lo nerviosos que se sentían minutos antes de revelar la gran noticia a sus amigos.

En otro momento, se ve a la pareja junto a sus seres queridos, compartiendo un video sorpresa, el cual destaparía su gran secreto, la pronta llegada de su bebé. Con gran emoción, la pareja fue felicitada y aplaudida, haciendo que tanto Ignacio y La Segura se sientan más liberados.

En un video final se ve a Natalia La Segura diciendo que ya estaba cansada de ocultar tanto tiempo la barriga de 4 meses. “Estábamos muy nerviosos”, dijo la colombiana, mientras abrazaba muy feliz al uruguayo.