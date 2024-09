Prometido de ‘La Segura’ dio detalles de su matrimonio: contó cuándo y dónde va a ser

Ignacio Baladán dio detalles del matrimonio con 'La Segura’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó el chef uruguayo Ignacio Baladán en su perfil de Instagram resolvió algunas dudas que tienen sus seguidores sobre el futuro de su trabajo, algunos detalles de su pasado y respecto a cómo va el proceso de matrimonio con ‘La Segura’.

Es por esto por lo que en una de las preguntas contó que los planes matrimoniales ya se están empezando a ejecutar, incluso, reveló que ya tienen lugar y fecha destinada.

De acuerdo con sus declaraciones, la esperada boda entre ‘La Segura’ e Ignacio Baladán se llevará a cabo en Colombia, a pesar de que el chef vive en Perú y su familia está en Uruguay, pues aseguró que este “sí o sí”este va a ser el lugar.

La pareja de influenciadores se casará en Colombia - crédito @ignaciobaladan/Instagram

“Va a ser sí o sí, en Colombia. Ya lo tenemos decidido”, contó el influenciador.

En el video publicado en su cuenta de Instagram contó a sus más de 4 millones de seguidores que ya empezaron con los preparativos. De hecho, ya tuvieron su primera reunión con una wedding planner, que va a ser la mujer encargada de ayudarles a organizar los detalles como la decoración, locación, música, comida, invitaciones, colores y demás temas para poder realizar la boda de sus sueños.

En el mismo video, también dijo el año y el mes en el que van a casarse, pero además le preguntó a Natalia sobre qué pensaba y cuál día exacto quería que fuera, a lo que ella contestó en su propio perfil.

“La boda va a ser sí o sí el año que viene (en el 2025) y va a ser en octubre, nosotros pensamos. Ya tuvimos nuestra reunión con la wedding planner. Hay otras cosas que decidir, pero ya estamos en eso, estamos en un muy lindo proceso porque hay que disfrutarlo”, reveló Baladán.

Por su parte, ‘La Segura’ no contestó nada más sobre la boda, pues aprovechó que la etiquetó en la publicación para ponerlo en sus historias y decirle que lo ama mucho.

Ignacio Baladán reveló detalles de los preparativos de la boda con 'La Segura' - crédito @ignaciobaladan/IG

Finalmente, sobre su relación con la colombiana, el chef uruguayo mostró cuál fue la primera foto que se tomó junto a Natalia Segura y explicó en qué contexto se dio el encuentro, mientras la vallecaucana expresó que lo “flechó desde el primer día” que se juntaron.

Cómo le pidió matrimonio Ignacio Baladán a ‘La Segura’

Ignacio Baladán pidió la mano a ‘La Segura’ cuando ella estaba participando en el reality La casa de los famosos Colombia. Un día ingresó en medio de la dinámica de ‘congelados’ que se hacía en el programa y, evidentemente emocionado, le hizo una romántica propuesta de matrimonio a la caleña, que soñaba con que el creador de contenido se comprometiera con ella para siempre y también había indicado que le llamaba la atención que fuera en televisión.

En medio de una pasarela, en la que ella estaba sentada, el chef uruguayo se arrodilló y le dedicó románticas palabras con las que le propuso estar juntos toda la vida.

Novio de 'La Segura' le pidió matrimonio en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

“Vine directamente desde Perú pasando por tu familia, me fui hasta Cali para tener la aceptación de tu familia. Somos el uno para el otro, no me quiero separar, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo. Quiero decirte con todo el amor del mundo que lo aceptes, que te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y pedirte, por favor, si ¿quieres casarte conmigo?”, fueron las palabras que usó Baladán.

En ese momento, ‘El Jefe’ descongeló a ‘La Segura’, que lo besó y en medio de gritos de alegría dijo que “sí”.