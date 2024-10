Hugo García habla sobre su situación sentimental con Alessia Rovegno luego de viajar solo

El reciente viaje de Hugo García a Europa sin la compañía de Alessia Rovegno generó revuelo en redes sociales, lo que avivó los rumores sobre una posible ruptura en la relación de la pareja. La ausencia de la modelo y exMiss Perú en el viaje llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionar la situación actual entre ambos, planteando especulaciones sobre el estado de su relación.

Ante los crecientes comentarios, el chico reality decidió salir al frente para aclarar la situación y desmentir los rumores. En una entrevista con el programa ‘América Espectáculos’, Hugo explicó que el viaje a Europa ya estaba planeado, pero debido a compromisos de último minuto, Alessia no pudo acompañarlo. Esto lo llevó a emprender el recorrido en solitario, visitando destinos como Bruselas, Brujas, Ámsterdam, Londres y París.

“Al final cambiaron los planes, Alessia no pudo ir y yo literal estaba solo. Fue un viaje inolvidable, creo que en verdad fue uno de los mejores viajes que he tenido en el sentido de que pude desconectarme por un momento de todo lo que pasaba en la actualidad y en mi vida”, señaló el modelo, quien destacó que el viaje fue una oportunidad para recargar energías.

Hugo García defiende a Alessia Rovegno de las críticas tras su participación en el Miss Perú. IG

García dejó en claro que esta decisión no afectó su relación con Alessia, a quien conoció en diciembre de 2021. Desde entonces, la pareja ha compartido numerosos momentos juntos, y el influencer se mostró sincero al hablar sobre el futuro de su vínculo con la modelo peruana. Además, subrayó que están en una etapa de apoyo mutuo en sus respectivos proyectos profesionales.

La relación entre ambos, según sus declaraciones, continúa siendo estable y con proyecciones a futuro. Hugo detalló que ya han conversado sobre temas como formar una familia y llegar al altar, aunque precisó que estos planes aún son a mediano plazo, ya que ambos están priorizando sus carreras y crecimiento personal.

“Obviamente de todas maneras lo hablamos siempre, si tenemos planes a futuro, si me gustaría formar una familia, me gustaría llegar al altar”, indicó Hugo García, señalando que ambos están enfocados en construir una base sólida para el futuro que sueñan juntos.

Hugo García y Alessia Rovegno: ¿Cómo es el lujoso departamento de estreno donde vive la pareja?

Por ahora, los planes de matrimonio y paternidad no son inminentes, aunque Hugo admitió que no están tan lejanos tampoco. “No está tan lejano, pero tampoco tan cercano, un par de años, a los 33… Ojalá que salga a Alessia”, bromeó, expresando su deseo de que sus futuros hijos compartan la personalidad de la modelo.

Con esta aclaración, Hugo García espera poner fin a los rumores en torno a su relación, dejando claro que, aunque el viaje fue en solitario, su vínculo con Alessia Rovegno permanece fuerte y con un futuro lleno de expectativas compartidas.

Hugo García encara a Renzo Schuller y lo acusa de falta de apoyo

La polémica en ‘Esto es Guerra’ estalló cuando Mister G, la voz en off del programa, anunció la suspensión temporal de Hugo García. Según el locutor, el capitán del equipo rojiverde no estaba mostrando el compromiso adecuado durante las competencias. “Estás compitiendo desganado en el último enfrentamiento, y si quieres descansar, mejor ve a tu casa”, sentenció Mister G, lo cual generó una fuerte reacción en García, quien no tardó en mostrar su incomodidad ante la decisión.

Visiblemente molesto, Hugo García confrontó en vivo al presentador del programa, Renzo Schuller, criticando su falta de apoyo en esta situación. “Renzo, ¿tú eres combatiente o guerrero? No entiendo. Yo estoy defendiendo a mi equipo y tú eres parte de nosotros, pero le estás dando la razón a la producción”, reclamó García, dejando ver su decepción. El chico reality expresó que esperaba solidaridad de Schuller y una postura firme para defender al equipo de los Combatientes.

Schuller, en un intento de calmar el ambiente, le explicó a Hugo que su papel como presentador requiere imparcialidad, lo que no convenció del todo al capitán rojiverde. “A mí no me parece. Levantemos nuestra voz para que el equipo salga arriba. Necesito que te pongas de mi lado”, insistió García. Este enfrentamiento puso en evidencia las tensiones y las diferencias de opiniones en el programa, mostrando lo complejo de mantener la cohesión en un entorno de competencia tan competitivo.

Hugo García