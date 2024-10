Pamela López arremete contra Cueva y anuncia venta de marcianos junto a sus hijos: “Pude llenar mi alacena”

Pamela López arremete contra Christian Cueva y vende marcianos junto a sus hijos: “Pude llenar mi alacena”.

Por todo lo alto. Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, ha estado en el centro de la polémica luego de que una llamada filtrada revelara un comentario del deportista que causó revuelo entre sus seguidores. En dicha conversación, Cueva sugirió a Pamela que “vendiera marcianos” para no tener problemas económicos, lo que generó una ola de críticas hacia ambos.

Y es que, la situación se desató cuando López reclamó públicamente que Cueva no estaba cumpliendo con sus responsabilidades económicas como padre, lo que hizo que varios medios y figuras públicas se pronunciaran al respecto. Entre ellos, destacó la intervención de la cantante Marisol, quien aconsejó a Pamela que se pusiera a trabajar.

“Vender marcianos no es algo malo, al contrario, es un trabajo que dignifica no solo a la mujer, sino a todas las personas”, comentó la cantante Marisol durante una entrevista. Además, la cantante subrayó la importancia de no depender de terceros cuando se tienen hijos:

“Para no tener que estar mendigando un sol a nadie, una tiene que trabajar. Si no has estado acostumbrada a trabajar, entonces empecemos. Todo trabajo es digno, más cuando hay hijos. Nadie en este mundo se ha muerto por trabajar”.

Este comentario resonó en Pamela, y ella no tardó en reaccionar, pero no lo hizo de la manera esperada por muchos. Lejos de quedarse callada, utilizó sus redes sociales, específicamente sus historias de Instagram, para mostrar su nuevo emprendimiento, que precisamente está relacionado con la venta de marcianos, una clara alusión al comentario de su aún esposo.

En la fotografía que compartió, la expareja de ‘Aladino’ aparece junto a sus tres hijos, mostrando dos recipientes llenos de marcianos, acompañados de varios víveres y productos de primera necesidad. Junto a la imagen, escribió: “Este es el resultado de mi nuevo emprendimiento, la venta de marcianos 24k. Fue muy productivo y rentable que pude llenar mi alacena. Gracias totales por su apoyo y confianza”.

Con este mensaje, López no solo respondió a las críticas que ha venido recibiendo, sino que también dejó claro que ha decidido emprender y buscar su propia fuente de ingresos. La ironía de utilizar el mismo consejo que le dio Cueva para lanzar su negocio no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes aplaudieron su actitud y el hecho de tomar las riendas de su vida en un momento complicado.

